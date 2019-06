El fracàs de les llistes fantasmes del PSC i el PP: 140 candidats i ni un regidor

Les llistes fantasma continuen omplint de candidats paracaigudistes les municipals als pobles més petits del país. És una pràctica que ha utilitzat tradicionalment el PP i que el PSC ja fa quatre anys va imitar i multiplicar a mig país. El fracàs és considerable: 689 vots amb un total de 139 llistes i ni un sol regidor.Els socialistes van presentar un total de 117 llistes amb un sol candidat. Ho van fer a municipis de menys de 250 habitants on es presenten llistes obertes. Cada partit pot presentar entre un i cinc candidats i els veïns n'han de marcar un màxim de quatre. Aquest sistema afavoreix que partits sense implantació facin candidatures simbòliques: una sola persona –que quasi mai és del poble ni de la comarca- i cap voluntat de governar.L'estratègia –si més no electoralment- no ha donat rèdits polítics. Només ha sumat 637 vots i ni un sol regidor en els 117 municipis on van intentar “aterrar”. A les comarques gironines en nou casos, a més, no van treure ni un sol vot. Das, la Vajol, Meranges, Ogassa i Toses tenen delicte: zero vots el 2015 i zero vots el 2019.També hi hagut candidatures sospitoses del PSC en municipis més grans. Destaca el cas de Sant Llorenç de la Muga, municipi que ha augmentat la població i ha passat de cinc a set regidors –en aquests casos ja no es poden presentar llistes amb un sol candidat-. El resultat va ser ben galdós: només dos vots. També van treure menys sufragis que candidats a Sant Martí de Llémena (5 vots per 7 candidats) i Masarac (6 vots per 7 candidats). A Campdevànol, Tossa de Mar i Sentmenat –sumats fan uns 10.000 habitants-, presentar caps de llista que ningú coneixia els ha valgut l'espectacular xifra de zero regidors.El PP, per la seva banda, en aquesta ocasió només va fer 22 llistes fantasma, 123 menys que fa quatre anys. El balanç: 52 vots i 0 regidors. De fet, en un 60% dels casos no han obtingut ni un sol sufragi. Un dels que no ha triomfat és Xavier Serrahima a Tavertet: s'hi presentava per tercera vegada i només ha sumat un vot. No li ha servit l'“experiència de gestió” de ser regidor a les acaballes del mandat 2011-2015 després que morís un dels edils. Fa quatre anys, on van “triomfar” va ser a Sant Jaume de Frontanyà, quan encara era el municipi més petit de Catalunya. L'electe, això sí, ni es va presentar al ple de constitució.Si políticament ha estat un fracàs, econòmicament ha estat una bona loteria. El PSC ha aconseguit 601.204,44 euros extres. Són 150.301,11 per cada demarcació on han pogut cobrir el 50% dels municipis.

