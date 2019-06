La diòcesi d'Urgell podrà rebre almoines pel mòbil

Algunes de les esglésies de la Diòcesi de l’Urgell podran rebre donatius a través del telèfon mòbil, gràcies a un sistema digital instal·lat per CaixaBank.D'acord amb el que apunta la mateixa diòcesi, algunes esglésies es podran beneficiar d'aquest nou sistema per rebre ajudes. Són les esglésies de Sant Ot de la Seu d’Urgell, la de Santa Maria de Balaguer, la de Sant Miquel de Vielha i la catedral de Santa Maria de l’Urgell.L'aplicació funciona amb una app que es descarrega al telèfon mòbil i a partir de la qual es pot enviar el donatiu que es vulgui. L'eina porta per nom "El caixonet d’almoina digital", no caldrà posar-hi el número de compte i es podran fer donacions des de qualsevol indret del món.L'aplicació també es pot fer funcionar mitjançant tauletes, targetes contactless o smartwatch. Aquesta formula de donació ja l'ha implementat CaixaBank en altres indrets com Huelva.

