Què és un supercomputador i per a què serveix?

La capacitat del nostre cervell d'assimilar i aplicar coneixements de manera efectiva no és infinita. I no ho és per raons naturals. Tenim limitacions fisiològiques . Ara bé, hem aconseguit crear màquines que sí que són capaces d'aprendre i aprendre sense límits. Un dels millors exemples de l'espectacular capacitat mecànica que s'ha arribat a assolir a dia d'avui és el nou supercomputador que acollirà Barcelona L'ordinador serà el més potent -i, per tant, el més ràpid- d'Europa. El més ràpid, en què? Doncs a l'hora de fer càlculs. Concretament, tindrà, com a mínim, una capacitat de 200 petaflops. Un petaflop són mil bilions d'operacions de càlculs per segon. El supercomputador MareNostrum 4, que ara és la joia de la corona del Barcelona Supercomputing Center (BSC), té un rendiment màxim de 13,7 petaflops. El salt qualitatiu és immens. És molt difícil de dibuixar el límit de la supercomputació.De què serveix fer càlculs a tanta velocitat? Bàsicament és una magnífica notícia per a l'àmbit de la investigació. Des de la Comissió Europea es considera "crucial" la computació d'alt rendiment per generar creixement econòmic i ocupació, però també per a l'autonomia estratègica i per a la innovació.La supercomputació és el millor aliat per a tots aquells treballs que necessiten processar diàriament una enorme quantitat de dades. O, dit d'una altra manera, aquelles feines que requereixen de milions i milions de càlculs a cada segon. Per exemple, permet predir patrons climàtics regionals o la mida i els recorreguts de les tempestes o les inundacions, de tal manera que sigui possible activar més d'hora els sistemes d'emergència pertinents.Estem parlant, doncs, de tecnologia estratègica, que pot canviar la nostra visió del món fins a extrems que només marca la nostra imaginació. La supercomputació també s'utilitza per dissenyar noves medicines, per resoldre equacions físiques complexes que modelen els processos moleculars o per observar la interacció de nous medicaments amb els teixits humans. L'aviació i l'automoció també utilitzen la supercomputació en els seus testos de seguretat, per exemple.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor