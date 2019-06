Els Mossos han obert 55.000 expedients per la llei mordassa des de l'1-O

L'aplicació de la controvertida llei mordassa ha estat una constant a Catalunya, els darrers mesos. Entre el referèndum de l'1-O i el passat 10 d'abril, els Mossos han incoat 54.858 expedients sancionadors per les infraccions contemplades en la llei de seguretat ciutadana, impulsada pel ministre Jorge Fernández Díaz i aprovada el 2015 amb l'oposició frontal de tots els grups excepte el PP. De mitjana, això suposa quasi un centenar d'expedients diaris -en concret, 98,7-.Així ho ha concretat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una resposta parlamentària a la diputada de la CUP Maria Sirvent publicada aquest divendres al Butlletí Oficial del Parlament . En la resposta, també s'hi detalla que 4.468 d'aquests expedients es van iniciar per l'article que considera falta lleu les "faltes de respecte o consideració" a agents dels cossos policials, un punt que ha estat criticat pel Consell d'Europa com un dels elements més polèmics de la llei. Segons l'ens internacional, aquest article pot ser arbitrari i lesiu per a la llibertat d'expressió.La resposta parlamentària, a més, concreta en quantes ocasions s'ha aplicat la llei en sis dels 44 supòsits més previstos en ella. No s'ha obert cap expedient per aquell article en què es regula com a falta molt greu la realització de manifestacions en espais on es presten serveis bàsics, ni tampoc en els que consideren com a falta greu les manifestacions a prop d'assemblees legislatives o la negativa a dissoldre alguna protesta. En canvi, sí que s'han tramitat 453 expedients per falta lleu per danys en béns públics i 68 més per reunions en llocs públics no comunicades o autoritzades.El període comprès en la resposta parlamentària inclou els set mesos d'aplicació del 155, en què els Mossos estaven sota les ordres del govern espanyol i en què el nombre de protestes contra la suspensió de l'autonomia va ser elevat. A banda, en una altra resposta parlamentària anterior de Buch a Sirvent, s'hi concretava que el nombre d'expedients incoats per la llei mordassa entre el 17 de gener del 2018 i el 25 d'octubre d'aquell anys va ser de 16.093 -57,3 al dia, força menys que en el global del període des del referèndum fins el passat 10 d'abril-.El Congrés va aprovar el 2017 reclamar al govern espanyol la derogació d'aquesta llei, però els vetos de l'anterior mesa de la cambra baixa, amb majoria conservadora, i els dubtes del govern de Pedro Sánchez -que es va desdir de la demanda que mantenia a l'oposició i va passar a defensar tan sols la reforma d'alguns articles- ho han impedit, per ara.

