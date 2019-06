Hermetisme total a les negociacions entre ERC i JxCat per formar govern a Manresa

Manresa 2019 Totes les dades Cens total: 52.775 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 32.513 61,61% Abstencions: 20.262 38,39% Vots nuls: 112 0,34% Vots en blanc: 252 0,78% Partit Vots % Regidors

ERC i Junts per Manresa no volen que res ni ningú entorpeixi les negociacions que porten a terme per formar govern a la capital del Bages. L'hermetisme arriba al punt que, segons asseguren alguns dels protagonistes, les trobades entre els sis negociadors de les dues formacions -Aloy, Cruz i Fontdevila, per ERC, i Junyent, Calmet i Massegú, per JxCat- es convoquen amb poca antelació per evitar filtracions a la premsa.Si s'ha de fer cas a l'últim que ha transcendit a la premsa, per ara les dues formacions només han realitzat una trobada, dilluns passat , en que van posar en comú els respectius programes, van prendre nota de les coincidències i van intentar acostar posicions en les divergències. Segons asseguraven en una nota conjunta, el tema de l'alcaldia havia quedat aparcat per a més endavant.Fora d'aquesta trobada, la setmana passada tant Esquerra com Junts per Manresa van usar els mitjans de comunicació per fer-se forts en els seus mèrits electorals. Els republicans posaven en valor la seva victòria - encara que només fos per 10 vots de diferència - i es negaven a qualificar els resultats com d'"empat tècnic" Per la seva part, l'alcalde en funcions i cap de llista de Junts per Manresa, Valentí Junyent, forçava el pols amb els republicans assegurant que si no s'arribava a un acord per tenir una alcaldia compartida no tindria cap problema en encapçalar l'oposició L' alcaldia compartida ja planava en l'ambient després de confirmar-se la pírrica victòria republicana: per Junts per Manresa com a oportunitat per tancar un cicle de 10 anys d'alcaldia de Junyent, i per ERC com una temença clara de quina seria la postura de negociació dels postconvergents. Tot i així, l'assemblea republicana va prioritzar l'acord amb Junts per Manresa ERC i Junys per Manresa van empatar a vuit regidors el passat 26 de maig i per tant si pactessin sumarien una ampla majoria absoluta -Manresa té 25 regidors amb la línia de majoria absoluta en 13-. ERC, com a força més votada, té altres opcions de govern , però són més incòmodes. Davant la impossibilitat que Junts per Manresa aconsegueixi una majoria absoluta alternativa, els republicans podrien governar sols, però es trobarien amb pocs efectius per a una ciutat com Manresa.Per tenir més regidories de govern, també podrien entendre's amb el PSC, que va aconseguir quatre regidors, però la qüestió nacional ha estat molt present en campanya, fins i tot amb retrets directes entre ERC i els socialistes.Finalment, li quedaria l'opció de pactar amb Fem Manresa -amb tres regidors-, però tampoc la relació no seria fàcil ja que els cupaires han acusat més d'una vegada Aloy de portar a terme polítiques conservadores en el darrer mandat quan era primer tinent d'alcalde.Les negociacions entre ERC i Junts per Manresa continuen, i continuen sense gaires possibilitats de filtració, si més no, per ara. El fet d'haver comunicat les conclusions de la primera reunió amb una nota signada per les dues forces pot fer semblar que les postures estan més pròximes que fa una setmana. Si més no, de portes enfora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor