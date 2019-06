​TV3 treballa en un nou magazín de migdia

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha confirmat aquest divendres al Parlament que la cadena prepara un nou magazín que reforci la franja de migdia la temporada vinent. El format s'està “discutint” amb la productora externa que l’ha presentat i s’encarregarà del programa, amb el suport dels equips tècnics de TV3.Tot i que Sanchis no ha concretat el nom del conductor o conductora de l'espai, és el nom de Ricard Ustrell el que sona amb més força, tal i com va avançar el diari Ara . El director de TV3 ha explicat que cal “una aposta segura, un professional o equip que hagin demostrat que funcionen per qualitat i audiència”. “Volem que sigui un bon programa i no ens podem equivocar”, ha manifestat Sanchis, en al·lusió a l’experiència poc reeixida de la darrera aposta de la casa en aquesta franja, "A tota pantalla" amb Núria Roca , l’any 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor