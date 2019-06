El govern espanyol pressiona PP i Ciutadans per no dependre dels independentistes

El govern de Pedro Sánchez pressiona el Partit Popular i Ciutadans perquè s'abstingui en el debat d'investidura i no dependre dels independentistes. Així ho ha dit la ministra portaveu i titular d'Educació, Isabel Celaá, després del consell de ministres a la Moncloa. La ministra ha subratllat l'encàrrec del rei a Pedro Sánchez perquè vagi a la investidura i ha considerat que les eleccions han enviat el missatge de treballar per "la convivència i la necessitat d'acords". Segons Celaá, només s'avançarà "dins de la Constitució".La ministra ha anunciat que Sánchez es vol sotmetre a la investidura "com abans millor". Ha afirmat que depèn de les formacions principals (PP, Ciutadans i Podem) el moment en què tingui lloc la sessió d'investidura. Ha dit que Podem ha estat "soci preferent" a Podem, però que s'ha obert una nova etapa i ha apel·lat a la "responsabilitat" de les altres formacions. Sobre si l'executiu faria un "gest" envers Pablo Iglesias, Celaá s'ha remès a la decisió de Sánchez. Ha destacat que es polítiques del nou executiu seran "progressistes" i esperen, per tant, el suport de Podem.El govern espanyol continuarà les "relacions institucionals" amb la Generalitat, però dona allargues a l'entrevista amb el president Quim Torra que aquest ha sol·licitat, intentant recuperar l'esperit de la trobada de Pedralbes amb Pedro Sánchez i que la vicepresidenta Carmen Calvo va rebutjar . Aquest divendres, Celaá s'ha escudat en què s'està en el període d'interinatge previ a la investidura.Sobre la situació dels pactes a Navarra, ha estat molt rotunda al dir que "amb Bildu no es pactarà res". Sí que ha assegurat que la Moncloa i el Partit Socialista de Navarra comparteixen els mateixos criteris polítics a l'hora d'afrontar les negociacions a Pamplona. Més enllà de les negociacions de la investidura, preguntada si hi haurà contactes amb les forces independentistes i amb Vox, Celaá ha afirmat que la voluntat del govern és la de "conversar amb totes les forces polítiques".Celaá ha comparegut acompanyada del ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, que ha intervingut per celebrar la concessió a Barcelona de la seu del Supercomputing Center. Duque ho ha presentat com la demostració que "Espanya és a l'avantguarda de la supercomputació a Europa" i corrobora l'aposta pel desenvolupament de la intel·ligència artificial des del 2004. Implicarà una inversió de 100 milions d'euros de la UE. El ministre ha dit que el supercomputador d'estar completament operatiu abans de finals de l'any proper. Per Duque, la inversió va molt més enllà de la tecnologia i és un impuls per l'economia i la innovació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor