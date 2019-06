Puigdemont fa arribar un retret a Felip VI i el rei espanyol s'hi torna

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, es va reunir ahir amb Felip VI durant la ronda de contactes del monarca amb els líders de cada grup parlamentari. Borràs va lliurar al monarca espanyol una carta de Jordi Sànchez i li va retreure el discurs del 3-O, així com l'existència de presos polítics. Així mateix, li va traslladar una "broma" de Carles Puigdemont des de Waterloo.Com ha explicat Borràs a La Sexta , Puigdemont li va dir: "Diga-li que m'agradava més com a príncep de Girona que com a rei d'Espanya". Segons la dirigent independentista, Felip VI s'hi va tornar: "A mi m'agradava més com a alcalde de Girona que com a president de la Generalitat".

