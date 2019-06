Torra acusa el PSOE de no tenir «cap voluntat de diàleg»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat aquest divendres que no ha rebut una resposta formal de la Moncloa sobre la petició per reunir-se amb el president espanyol Pedro Sánchez , tot i que no veu del PSOE cap voluntat de diàleg i d'asseure's a la taula amb els independentistes", després que la vicepresidència espanyola, Carmen Calvo, tanqués la porta a la celebració d'aquesta trobada D'altra banda, el president de la Generalitat considera que, des del debat de la tramitació del projecte de pressupostos de l'Estat, "no ha canviat res" per haver de donar suport ara a la investidura de Pedro Sánchez. "El govern de l'Estat no ha fet cas de la resolució de l'ONU demanant la llibertat immediata dels presos i tampoc vol asseure's a negociar", ha afirmat.Torra ha demanat als empresaris que, en qualitat de directius d'empreses que volen el millor per a Catalunya, reclamin a l'Estat una millor gestió de "infraestructures vitals" com l'aeroport del Prat i el Port de Barcelona, així com sobre l'arribada del Corredor Mediterrani.Ho ha dit aquest divendres en la seva conferència inaugural de la trentena Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, on ha criticat que Catalunya pateix un dèficit fiscal insuportable: "Us imagineu a la vostra empresa amb un 8% menys de sortida cada any? "."Qui gestiona l'aeroport? Com és possible que l'empresariat no reclami infraestructures vitals per al país?", s'ha preguntat Torra, i els ha demanat traslladar als responsables estatals aquest tipus de qüestions, en referència al govern espanyol.

