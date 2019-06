Un informe europeu detecta una platja insalubre a Catalunya

El 0,5% de les platges de l'estat espanyol són considerades insalubres, segons un informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA). Això són nou platges en tota la costa espanyola i una d'elles és a Catalunya, concretament la platja del Rec del Molí, al municipi de l'Escala. Segons explica La Vanguardia , aquesta platja és l'únic punt del litoral català on s'ha comprovat que la qualitat de l'aigua de bany és insuficient.El focus de la brutícia es troba a l'extrem sud de la platja de l'Escala, on es troba la desembocadura d'un canal de rec. Segons explica el mateix diari a partir de fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'està fent un anàlisi per determinar la procedència d'aquesta contaminació i prendre mesures al respecte. L'AEMA, per la seva banda, ha qualificat de "mala qualitat" aquesta platja des de l'any 2016.Malgrat tot, la qualitat de l'aigua de les platges de Catalunya és majoritàriament bona. Segons l'informe de l'AEMA, que analitza un total de 1.965 punts a l'estat espanyol (platges, però també rius o llacs), el 92,2% de les platges presenten una qualitat d'aigua excel·lent, mentre que el 7,3% tenen una aigua de qualificació "suficient" o "bona".

