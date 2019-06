Torra insta els empresaris a pressionar l'Estat perquè gestioni millor les «infraestructures vitals»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als empresaris que, en qualitat de directius d'empreses que volen el millor per a Catalunya, reclamin a l'Estat una millor gestió de "infraestructures vitals" com l'aeroport del Prat i el Port de Barcelona, així com sobre l'arribada del Corredor Mediterrani.Ho ha dit aquest divendres en la seva conferència inaugural de la trentena Trobada Empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, on ha criticat que Catalunya pateix un dèficit fiscal insuportable: "Us imagineu a la vostra empresa amb un 8% menys de sortida cada any? "."Qui gestiona l'aeroport? Com és possible que l'empresariat no reclami infraestructures vitals per al país?", s'ha preguntat Torra, i els ha demanat traslladar als responsables estatals aquest tipus de qüestions, en referència al govern espanyol.

