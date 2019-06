Jové demana impugnar l'escorcoll a casa seva i evita reconèixer la Moleskine

Josep Maria Jové ja és a dins del TSJC, on en uns minuts serà interrogat sobre algunes proves claus del judici contra el procés. Molta gent fora del tribunal; informa @aidamboix https://t.co/4s6HHSryel pic.twitter.com/gloBNtfP53 — NacióPolítica (@naciopolitica) 7 de juny de 2019

Ni EnfoCATs ni Moleskine. Qui va ser el número dos d'Oriol Junqueras i secretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Josep Maria Jové ha evitat parlar d'aquests dos documents, clau en l'acusació de rebel·lió, durant la seva declaració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Jove, diputat d'ERC al Parlament, està investigat per presumptes delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència greu per la seva implicació en el procés sobiranista i l'organització del referèndum de l'1-O.La seva declaració, però, era molt esperada, ja que els documents que es van trobar a casa seva i al despatx de la conselleria se situen clau per vestir la causa contra el procés al Tribunal Suprem, que té com a vèrtex l'acusació de rebel·lió. Arran d'un escorcoll policial, la Guàrdia Civil va trobar a casa de Jové la ja coneguda agenda Moleskine, que integra dades clau sobre el procés i cita diverses reunions de la considerada cúpula del procés.No obstant això, i segons expliquen fonts judicials, Jové ha evitat referir-se a la Moleksine i a l'EnfoCATs perquè, de fet, la seva advocada ha demanat que s'impugni l'ordre judicial del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona que va portar al registre de casa seva, però també del seu despatx el passat 20 de setembre del 2017. Una estratègia judicial que ataca l'arrel de la qüestió: si l'ordre judicial és declarada nul·la, les proves que se'n deriven també. En aquest punt, altres fonts apunten que l'objectiu de Jové és impugnar tota la diligència i, per tant, no haver d'entrar a discutir els documents controvertits.Al respecte, i sobre l'agenda trobada a casa seva però també els documents interceptats al seu despatx, s'ha negat a acceptar una prova pericial cal·ligràfica proposada per la jutgessa Maria Eugènia Alegret i també s'ha negat a fer una prova de veu. Al departament d'Economia es van trobar notes i apunts. Per altra banda, la defensa de Jové ha demanat impugnar les escoltes telefòniques, i no ha reconegut formar part de cap comitè executiu.De fet, la declaració ha durat menys de mitja hora, i l'exnúmero dos de Junqueras només ha contestat les preguntes de la seva advocada, Cristina Rodríguez. L'estratègia de defensa de Jové es pot llegir en clau jurídica, per tal de no comprometre el procediment que està a punt d'acabar al Tribunal Suprem.El TSJC considera que aquesta llibreta, i també el document en power point EnfoCATs, són el full de ruta previst per aconseguir la independència per la via unilateral, desoint les advertències del Tribunal Constitucional i amb la necessària "assistència" del referèndum de l'1-O. Els registres policials al domicili i despatx de Jové es van ordenar el 20 i 21 de setembre del 2017, per ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, i van desembocar amb la concentració davant de la seu d'Economia.Actualment aquests documents -impugnats també al Suprem- consten en la causa contra els presos polítics, pendents de valoració del tribunal de cara a la sentència. Jové va ser citat a declarar a l'alt tribunal com a testimoni, tot i que es va acollir al seu dret de no respondre per la seva implicació en un altre procés judicial vinculat.L'alt tribunal català investiga si el número dos de Junqueras va participar en el comitè executiu organitzat pel Govern i altres actors de la societat civil per avançar cap a la independència, que s'havia de declarar després de dur a terme un referèndum.La seva investigació, però, va iniciar-se arran de l'ordre de detenció del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. Arran d'esdevenir diputat al Parlament després de les eleccions del 21 de desembre, el seu cas va passar al TSJC pel fet de ser aforat. El jutjat investigava llavors la possible creació d'estructures administratives d'Estat, la desviació de fons públics per a aquests objectius, i si s'estava fent un presumpte ús il·lícit de fitxers de dades personals per al referèndum. Per aquest motiu el jutjat barceloní va dictar ordre d'entrada i registre a casa seva, així com al seu despatx.En una atenció als mitjans a la sortida del TSJC, el vicepresident del Govern i líder d'ERC Pere Aragonès ha lamentat que "cada vegada hi ha més repressió contra un posicionament democràtic com és la independència de Catalunya". El dirigent republicà ha insistit que el sobiranisme no renunciarà mai als seus objectius, que són fer de Catalunya un estat independent "de forma pacífica, democràtica i cívica malgrat els invents de la Fiscalia", en referència a les acusacions del ministeri fiscal a la causa de l'1-O al Tribunal Suprem.Sobre Jové, Aragonès ha dit que és "una persona compromesa políticament amb la justícia social i la independència" i que si té una causa oberta amb la justícia és "perquè no poden fer-ho contra dos milions de persones". Ha defensat que l'ara diputat d'ERC al Parlament és "una persona honesta que ha treballat com ningú per l'honestedat i ètica a les administracions públiques" i que s'ha vist sotmès a un procediment "injust" i a una investigació policial "totalment denunciable" en què s'han vulnerat drets com el de la intimitat, ha afirmat. També ha criticat la "indefensió" que suposa que la causa de l'1-O estigui repartida en diferents jutjats.

