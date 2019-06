Els comuns pressionen amb la candidatura de Colau per forçar el tripartit amb ERC i PSC

Ada Colau ha mogut fitxa. Després que l'alcaldessa en funcions es reunís per primer cop amb el PSC, Barcelona en Comú va anunciar aquest dijous que presentaria la candidatura de la seva cap de cartell a l'alcaldia . Segons els comuns, que continuen defensant un govern tripartit amb els socialistes i ERC, l'aposta per Colau com a alcaldessa és "la que millor representa la pluralitat de veus de la ciutat". Insisteixen que és la figura "més transversal". Així ho han argumentat Joan Subirats i Janet Sanz -números dos i tres de la llista- en la roda de premsa d'aquest divendres al matí, en la qual han demanat superar la "lògica de blocs" i posar Barcelona "al servei de la reconciliació".La candidatura de Colau a l'alcaldia serà ratificada aquesta tarda pel plenari del partit amb una votació, després que l'alcaldessa en funcions s'hagi reunit aquest divendres al matí amb Ernest Maragall. Ahir ja ho va fer amb Jaume Collboni. Colau respondrà preguntes de la premsa demà dissabte, per primer cop des des del 27 de maig, la seva primera i única compareixença postelectoral davant els mitjans.Tant Subirats com Sanz han insistit que la proposta del tripartit encara és possible i que la "figura que és punt de trobada" és Colau, per bé que el PSC ja ha declarat que no negociarà amb ERC una aliança. "Volem fer un govern d'esquerres per superar el tacticisme i el partidisme", ha apuntat la número tres de la candidatura, en un missatge dirigit als republicans. Barcelona en Comú pressiona per fer viable el seu ideal de pacte. "Qualsevol opció de bloc no ens porta a un govern estable", ha insistit Sanz. En la roda de premsa, els comuns han esquivat detallar un escenari d'investidura de Colau amb els vots favorables de Manuel Valls i han apuntat que la proposta actual és la "més coherent" amb els "valors" del seu espai polític.Barcelona en Comú manté que no ha negociat àrees de govern amb el PSC, tot i que el partit ha admès que els últims contactes s'han produït amb els socialistes i el diàleg formal amb ERC està aturat. El discurs dels comuns s'ha volgut centrar en la capacitat d'aglutinar suports de la seva candidata. "La persona que pot fer de pont és Ada Colau", han expressat. "Deixem enrere el frontisme", ha demanat Sanz.En tota la compareixença, els comuns han evitat situar-se en l'escenari del 15 de juny. Ara mateix, però, l'opció més factible és que Colau sigui alcaldessa amb els vots socialistes i de Valls, que ja ha fet públic que oferirà de franc els seus suports per evitar l'elecció d'Ernest Maragall.

