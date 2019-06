TV3 retransmetrà per primer cop una cursa de muntanya a Catalunya

Televisió de Catalunya ha decidit obrir una nova pàgina en la seva cobertura esportiva habitual i endinsar-se en les curses de muntanya. Fa una setmana Esport 3 va oferir la cursa de Zegama-Aizkorri i aquest diumenge va un pas més enllà amb la producció i retransmissió en directe per primera vegada d'una cursa de muntanya al nostre país. La prova escollida és l' Olla de Núria , que es podrà seguir en directe el diumenge a partir de les 8:45 del matí fins les 12 del migdia per TV3, Esport 3 i TV3 a la carta.Els periodistes Marc Negre i Josep Maria Puig seran els encarregats de liderar la transmissió que comptarà amb l'anàlisi tècnica de Marc Pinsach, la col·laboració de Ruth Bober per explicar la història de la Vall de Ribes i el Santuari i els consells de l'ultrafondista Bea Garcia al llarg del recorregut. La producció serà de Francesc Ortega i Alba Oliva i la realització la durà a terme un gran amant d'aquest esport, Xavier Casillanis.L'Olla de Núria, doncs, serà l'escenari per obrir una nova pàgina mediàtica per als esports de muntanya a Catalunya. La clàssica prova que parteix des del Santuari de Núria enguany celebra la 13a edició amb 700 corredors inscrits i un recorregut de 21 quilòmetres i 1.940 metres de desnivell positiu en què un cop més destaca el pas pel Puigmal, el cim més alt del Ripollès. L'Olla Clàssica comptarà amb corredors punters com Clàudia Sabata, Jan Margarit, Oriol Cardona, Eli Gordón, Pere Rullan o Fatima de Diego.El cap de setmana a la Vall de Ribes serà complet amb la celebració el dissabte de l'Olla Vertical de 4 quilòmetres i prop de 1.000 metres de desnivell positiu des del Santuari fins al Puigmal pel camí més directe que hi ha. Agustí Roc, Jordi Alis, Eduard Hernández i Roger Martínez en categoria masculina i Jana Aguilar, Lídia Criballés i Maria Beringues en la femenina es postulen com a principals candidats a endur-se el triomf.

