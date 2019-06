El PSC recupera l'alcaldia de Sabadell gràcies a un pacte amb Podem

El PSC de Marta Farrés i la regidora de Podem Marta Morell s'han entès i conformaran govern a Sabadell. Les dues formacions explicaran aquest divendres en roda de premsa els pactes a què han arribat per tal que el PSC de Sabadell es pugui assegurar l'alcaldia de la ciutat.Ara per ara ben poca cosa se sap de quin es el pacte a què poden haver arribat les dues formacions, si bé algunes fonts apunten que s'hauria ofert alguna regidoria vinculada a la defensa dels valors de gènere i feminisme a Morell. De la mateixa manera, la candidata de Podem podria estar ben situada en el cartipàs de Farrés.Marta Farrés va ser la clara guanyadora de les eleccions municipals a Sabadell . Amb 10 regidors (en l'anterior mandat en tenia 5), ha obtingut uns resultats que ni des de la pròpia formació esperaven. L'aritmètica, però, va fer que ERC engegués una roda de contactes amb la resta de forces sortints dels resultats electorals amb l'excepció de Ciutadans amb l'objectiu de sumar els 7 regidors que li calien als seus 7 per assolir una alternativa de govern.No obstant, ERC ha assolit els millors resultats de la seva història a la capital vallesana, i Juli Fernàndez ha obtingut 7 regidors (en tenia 4) que obrien la porta a configurar una alternativa de govern. Per fer-ho, però, li hagués calgut sumar els 3 regidors de la Crida per Sabadell, els 3 de Junts per Sabadell i l'única regidora de Podem, Marta Morell.Ara bé, els socialistes en tenien prou amb què alguna d'aquestes forces no s'entengués amb la resta.Aquest migdia PSC i Podem presentaran les bases d'aquest acord en una roda de premsa a l'Ajuntament, amb fotografia davant la casa consistorial inclosa.

