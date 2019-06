Sánchez es reunirà amb PP, Cs i Podem l'11 de juny per negociar la investidura

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, abordarà la seva investidura amb els grups de PP, Cs i Unides Podem l'11 de juny, tal com apunten fonts del PSOE. El secretari general socialista encetarà la ronda de contactes amb la formació que lidera Pablo Iglesias, per continuar amb la d'Albert Rivera i, finalment, la de Pablo Casado, per materialitzar les trobades que ja va anunciar ahir en la compareixença de la Moncloa.D'altra banda, la Comissió Executiva Federal del PSOE es reunirà un dia abans, el 10 de juny, per formalitzar la comissió que coordinarà les negociacions amb els grups de cara a la investidura de Sánchez a la presidència del govern espanyol, proposada aquest dijous pel rei Felip VI.Sánchez considera que PP, Cs i Unides Podem són els tres partits que poden facilitar o bé bloquejar la seva investidura. El secretari general del PSOE va traslladar ahir al monarca la seva "voluntat d'acceptar l'encàrrec" que li ha fet perquè opti a ser investit com a president espanyol. En una compareixença a la Moncloa va afirmar que assumeix la responsabilitat "amb honor i una enorme gratitud al vot expressat pels espanyols".Per aquest motiu va demanar a tots els partits -i especialment el PP, Cs i Podem- que actuïn amb "enormes dosis de responsabilitat", i va prometre que ell ho farà "per crear consensos dialogant amb totes les forces polítiques dins del marc constitucional".

