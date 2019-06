La mà dreta de Rita Barberà, condemnat a quatre anys de presó per acceptar rellotges de luxe

L'Audiència Provincial de València ha condemnat l'exvicealcalde de València Alfonso Grau a quatre anys de presó pel cas dels rellotges, segons explica el Diari la Veu La mà dreta de Rita Barberá ha estat condemnada per dos delictes. D'una banda, pel delicte continuat de suborn se li imposa una pena de presó de nou mesos i suspensió d'ocupació i càrrec públic durant dos anys. D'altra banda, per un delicte de blanqueig de capitals se li imposen tres anys i tres mesos de presó. També haurà de pagar una multa de 25.095 euros i se li decomissaran 25.095 euros del seu patrimoni.A l'empresari que li va regalar els rellotges, Urbano Catalán –conseller de diverses mercantils, entre elles Transvía SL i Viajes Transvía Tours SL, que entre el 2006 i el 2015 van signar un total de 16 contractes amb l'Ajuntament de València–, l'Audiència Provincial li imposa, també per suborn, nou mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de condemna.En l'última sessió del judici, la Fiscalia sostenia que l'exvicealcalde va cometre suborn quan va acceptar dos rellotges per part de Catalán, contractista del consistori valencià, i també blanqueig, ja que els va usar com a forma de pagament en la compra d'altres models més cars.El judici pel suposat delicte de suborn que hauria comés el 2010 i el 2011 va començar l'1 d'abril i va quedar vist per a sentència el dia 9 del mateix mes, després de cinc sessions. Les defenses van sol·licitar la lliure absolució del polític del PPCV i de l'empresari, acusat únicament de suborn, ja que consideraven que no s'havia pogut acreditar que els rellotges que va canviar Grau foren regalats per Catalán. Pel que fa als dos acusats, cap d'ell va voler exercir el seu dret a una última intervenció davant el tribunal.La líder del PPCV, Isabel Bonig, ha realitzat declaracions en ser coneixedora de la condemna i ha assegurat que "les sentències judicials es respecten", una postura que "sempre" han defensat. "Grau ja no forma part del Partit Popular i, després d'un judici, ha estat condemnat. No tenim absolutament res a dir. Respectem les sentències, les que són bones per al PP i les que són roines", ha afirmat.

