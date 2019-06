La casa londinenca des d'on l'espia català Garbo va aturar els nazis, reconeguda oficialment

La casa de Joan Pujol, més conegut com a Garbo, a Londres tindrà una placa i serà reconeguda oficialment. L'espia català va ser un agent doble que es va guanyar la confiança dels nazis fins al punt d'arribar a fer d'espia per ells sota el nom d'"Arabel". En realitat, però, era un espia dels aliats. La seva tasca va ser clau per a l'èxit del desembarcament de Normandia, del qual ahir dijous se'n va commemorar el 75è aniversari.Garbo va enganyar Hitler. Li va fer creure que els aliats atacarien pel Pas de Calais que el Normandia era una estratègia de distracció. El líder nazi s'ho va creure i va concentrar les seves tropes allà. Finalment, l'ofensiva es va produir a Normandia, i va suposar l'inici de la fi del Tercer Reich.L'espia es comunicava amb els nazis des d'una casa a Londres, el número 35 de Crespigny Road, al barri de Hendon, al nord-oest de la capital britànic. Des d'aquest domicili, Joan Pujol enviava missatges de ràdio als nazis. L'any que ve, aquest punt fins ara desconegut de Londres tindrà una placa oficial que mostrarà que és un lloc d'interès.Un reportatge de TV3 que podeu veure a continuació n'explica la història.

