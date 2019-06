Una exposició sobre l'1-O a la prestigiosa Quadriennal de Praga encén els ànims de l'Estat

La tensió política entre Catalunya i Espanya es trasllada a Praga, a la República Txeca. Més concretament, a la prestigiosa Quadriennal que se celebra a la capital, cita de referència internacional en el món de les arts escèniques. El motiu? Una exposició de l'Institut del Teatre sobre els enfrontaments entre les estructures de poder i la societat al carrer. El que ha encès els ànims del govern espanyol és que el treball, que porta per nom "Prospective Actions (Catalunya 2014-2018)" , recrea l'1 d'octubre.El referèndum del 2017 no és, però, l'únic moment sobre el qual reflexiona l'exposició, que compta amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull, també parla de les manifestacions massives de reacció a la sentència de La Manada o el desallotjament de Can Vies, entre altres.La veu que ha abanderat el malestar d'Espanya per la presència de l'1-O en una cita d'importància mundial ha estat el ministre de Cultura i Esport en funcions, José Guirao. El socialista ha titllat l'exposició de "clara tergiversació" de la realitat i s'ha afanyat a recordar com de "forta i gran" és la democràcia espanyola.

