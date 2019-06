La falta d'entesa a Badalona aplana el camí a Albiol

Badalona 2019 Totes les dades Cens total: 156.813 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 100.129 63,85% Abstencions: 56.702 36,15% Vots nuls: 334 0,33% Vots en blanc: 526 0,53% Partit Vots % Regidors

Queden vuit dies per saber qui serà el nou alcalde o la nova alcaldessa de Badalona i a aquestes altures el vent bufa favorable per a Xavier García Albiol. L'alcaldable del PP va guanyar les municipals amb onze regidors i aconseguint 7.000 vots més que el 2015. Aleshores un pacte de govern entre Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA el va privar de l'alcaldia, amb el beneplàcit del PSC. Ara els números fan possible que els mateixos actors -amb Guanyem i ERC actuant en coalició- es posin d'acord per barrar novament el pas a Albiol, però la manca d'entesa entre ells converteix el temps que queda per a la investidura en una cursa a contrarrellotge.El PSC ja va anunciar la nit electoral que presentaria el seu alcaldable, i ara alcalde en funcions de Badalona Álex Pastor, com a candidat a la investidura. El seu número tres, Rubén Guijarro, dona per fet que els socialistes es mantindran ferms fins al final. "El dia 15, aquesta serà la nostra proposta", assegura. A l'altra banda de la taula de negociació hi ha Badalona Valenta, la candidatura formada per Guanyem i ERC, fonts de la qual consultades perqualifiquen de "xantatge" la proposta dels socialistes.Les mateixes fonts coincideixen a l'hora de qualificar d'"humiliació" la voluntat dels socialistes de fer alcalde Pastor quan la llista encapçalada per Dolors Sabater va aconseguir un regidor i gairebé 5.000 vots més que el PSC.Les mateixes fonts veuen, a hores d'ara, complicat poder frenar Albiol i acusen el PSC d'"immobilisme". Pels socialistes, l'augment de 7.000 vots registrat respecte del 2015 és argument suficient per justificar que l'alcaldia sigui per a Pastor. "La ciutadania ha avalat el nostre any de govern", argumenta Guijarro.Precisament, des de la coalició es veu la investidura del nou alcalde com la segona ronda de la moció de censura amb què el PSC va fer fora de l'alcaldia Sabater el juny del 2018, recolzant-se en el PP d'Albiol. En una entrevista concedida al setmanari Línia Nord , Albiol assegura que durant les negociacions per la moció, socialistes i populars van acordar que a les eleccions del 26-M es respectaria la llista més votada. Des de Badalona Valenta asseguren ser coneixedors d'aquest pacte i, de fet, un dels grans objectius de la coalició era aconseguir guanyar les eleccions. Una fita que preveien complicada amb ERC i Guanyem presentant-se per separat i que finalment tampoc s'ha acomplert sumant forces.En canvi, Guijarro acusa Albiol de mentir i retreu a republicans i municipalistes que donin crèdit a les declaracions del popular. "Si se'l creuen més a ell que al PSC, és difícil negociar", argumenta. La desconfiança també es fa gran dins la coalició, on s'interpreta que el PSC ha posat sobre la taula una oferta de màxims per fer impossible l'acord. Mentrestant, algunes fonts de Badalona Valenta asseguren que en ambients informals els socialistes han sondejat la possibilitat d'investir algun altre representant de la candidatura que no sigui Sabater. Guijarro, però, ho nega.Sigui com sigui, el PSC va centrar en bona part els arguments per a la moció de censura en la figura de Sabater. Els socialistes li retreien que hagués abandonat la "neutralitat" institucional per la seva participació en mobilitzacions i actes independentistes, a favor del dret a l'autodeterminació o contra la repressió.Fa un any van recolzar-se en Albiol per fer possible el canvi a Badalona i ara continuen prioritzant la neutralitat institucional a l'hora de valorar qui fer alcalde. "Aquesta neutralitat s'ha de respectar", demana Guijarro.El conflicte polític català continua viu un any després i el context polític no contribueix a facilitar l'entesa entre PSC i Badalona Valenta. La setmana que ve el judici de l'1-O acabarà amb la convocatòria de mobilitzacions, mentre que els vetos creuats entre republicans i socialistes a Barcelona tampoc contribueixen a trobar un desllorigador.Els comuns, que van optar presentar-se per lliure amb Badalona en Comú, no s'han mullat en el debat per la investidura. La seva demanda és la d'un govern tripartit però fins ara han defugit si hauria d'estar liderat per Sabater o Pastor.Des de Badalona valenta asseguren que no llancen la tovallola en l'aspiració d'arribar a un acord amb el PSC, però les fonts consultades perveuen molt lluny la meta si els socialistes mantenen la seva postura. Mentrestant, fonts del PP insisteixen en la prioritat de governar en solitari i confien que el PSC sigui "seriós" i respecti la llista més votada.

