Tres magistrats del TC fan marxa enrere: ja no donen la raó a Sànchez

Tres magistrats del Tribunal Constitucional –Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol Ríos i Maria Luisa Balaguer- han suprimit part d'un vot particular polèmic amb el qual criticaven els companys per haver eludit jurisprudència anterior del propi tribunal per no donar la raó a Jordi Sànchez.Argumenten que formava part d'un escrit inicial que no es va debatre al ple i que el van signar "per error". La defensa de Sànchez va recórrer al TC una sanció que li havia imposat el jutjat de vigilància penitenciària, que el va deixar un mes sense passejades per la presó per haver gravat un missatge per a la campanya electoral del 21-D.La defensa del cap de files suspès de JxCat a Madrid demanava empara al TC perquè el missatge s'havia gravat el 3 de desembre i la prohibició de participar en campanya es va decidir el 14 de desembre. Per tant, entenien que no havia desobeït. Els magistrats, en canvi, van rebutjar el recurs considerant que era "extemporani" i presentat fora de termini.La defensa de Sànchez ha mostrat "l'estupor" per una decisió que qualifica "d'insòlita". A més, qüestionen que no concorren els elements legals que requereix l'article de la LOPJ per modificar resolucions, ja que parla "d'errors materials i aritmètics" que es poden retirar "en qualsevol moment".

