Més de la meitat dels andorrans lluitarien pel seu país en una guerra

El director de l'Institut d'Estudis Andorrans (CRES), Joan Micó, i la presidenta de la Fundació Julià Reig, Deborah Ribas, han presentat aquest dijous els resultats de l'Enquesta Mundial de Valors a Andorra, on destaca que un 44,7% de la població lluitaria pel seu país si es declarés una guerra, una xifra que puja fins un 57,5% si es restringeix la pregunta als nacionals andorrans.Aquests percentatges pugen en comparació a l'última enquesta, que es va realitzar el 2005. En aquella ocasió, del total de la població el 40,9% van respondre afirmativament a lluitar en una hipotètica guerra, tot i que cal puntualitzar que Andorra forma part del grup reduït de països que no té exèrcit. Relacionat amb el grau de pertinença al país, el 91,3% dels enquestats nacionals se senten 'orgullosos o molt orgullosos de ser andorrans'.Sobre els valors socials, es mantenen les prioritats de la població. El 89,5% dels enquestats consideren la família "molt important"; la segueixen el lleure, que el consideren "molt important" un 62,9% dels enquestats; la feina, un 56,9%, les amistats, un 54,9%, i amb un menor percentatge la religió (9,5%) i la política (7,8%).En aquesta qüestió, la població andorrana es diferencia de l'espanyola, ja que en la mateixa enquesta realitzada a Espanya (que data del 2017) la feina i les amistats passaven per davant del temps lliure, i se situaven just darrere de la família.Del sondeig també destaca l'alt grau de felicitat de la població andorrana, ja que un 34,3% es considera "molt feliç", pel 21,3% que afirma el mateix a Espanya, i destaca que la felicitat creix perquè el 2005 ho afirmaven el 27,8% dels enquestats.A la pregunta sobre el grau de confiança en les institucions del país, les més ben valorades són la universitat i la policia, mentre que les que menys valorades són els partits polítics i els sindicats. A més, quan s'ha de posar una nota de l'1 al 10, el grau de corrupció a Andorra segons la seva població és de 5,8, una nota que a Espanya la puja fins al 7,96.L'Enquesta Mundial de Valors és un projecte internacional que es realitza des de 1981, tot i que a Andorra únicament s'ha fet dues vegades: el 2005 i el que s'ha presentat aquest dijous, sobre una mostra de 1.004 persones i realitzada entre juliol i octubre de 2018 .

