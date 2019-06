Estrasburg reconeix el grup de l'ONU que demana la llibertat dels presos com «una instància internacional»

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat aquest dijous un cas de presó preventiva a Turquia aplicant jurisprudència pròpia que reconeix al Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de Nacions Unides com a "una instància internacional". L'alt tribunal amb seu a Estrasburg ha assegurat que no pot pronunciar-se sobre l'empresonament preventiu de Çetin Doğan i Cem Aziz Çakmak, acusats de perpetrar un cop d'estat i ara ja alliberats, perquè aquest òrgan ja va confirmar que l'encarcerament era "arbitrari".En la seva decisió, el TEDH recorda anteriors sentències seves en què validava al grup d'experts de l'ONU i rebutja el cas turc per "evitar multiplicar procediments internacionals dels mateixos casos". Aquesta decisió arriba poc després que el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de Nacions Unides determinés que la presó preventiva dels independentistes processats en la causa de l'1-O, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueres, era "arbitrària" i demanés a les autoritats espanyoles el seu alliberament.De moment, només l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha portat la seva presó preventiva al tribunal d'Estrasburg, que encara no s'ha pronunciat al respecte.Amb jurisdicció als països signants de la Convenció Europea de Drets Humans, el tribunal d'Estrasburg reconeix al Comitè de Drets Humans de l'ONU –amb jurisdicció als que han subscrit la Convenció Internacional de Drets Civils i Polítics- com una instància internacional on els particulars poden recorre. En la seva sentència del 2005 pel cas Peraldi contra França, el TEDH va determinar que el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries té uns procediments "similars" al Comitè Drets Humans de l'ONU i, per tant, l'inclou a la categoria "d'instància internacional".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor