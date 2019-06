Objectiu: bungalous sostenibles amb consum d'energia zero

Els nous bungalous sostenibles, a vista de dron. Foto: La Ballena Alegre

Toni Castellar amb una de les bateries dels bungalous. Foto: Albert Alemany

Lay Gainza i Toni Castellar, codirectors del càmping La Ballena Alegre. Foto: Albert Alemany





Interior d'un dels nous bungalous de La Ballena Alegre. Foto: Albert Alemany

Un bungalou sostenible que no consumeixi energia és possible? “Estem en el camí”, assegura Toni Castellar, codirector de La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador , un càmping a tocar d'una de les platges més grans sense urbanitzar de la Costa Brava. Aquest mes de juny, coincidint amb l'inici de la nova temporada, han estrenat 39 nous bungalous que combinen el màxim confort amb l'eficiència i l'ús d'energies renovables.La Ballena Alegre té 40 anys d'història. És un dels càmpings més importants de l'Empordà amb 350 bungalous i 900 parcel·les. L'aposta per la sostenibilitat ve de lluny. “Ens ho demanen els clients, especialment els del nord i del centre d'Europa, però també els catalans”, assenyala Castellar. De fet, recorda com van començar la recollida selectiva fa dècades: “Un nen holandès ens demanava on posar una ampolla de vidre perquè no volia tirar-la a les escombraries normals”.Des del càmping de Sant Pere Pescador tenen clar quines són les tendències al conjunt del continent: parcel·les cada vegada més grans, bungalous de major qualitat i més sostenibilitat. En aquest context expliquen la gran novetat de la temporada d'aquest estiu: 39 bungalous sostenibles.Estan equipats amb plaques fotovoltaiques i bateries que els permet assegurar el 100% de l'energia elèctrica. “L'energia solar cobreix la il·luminació, els electrodomèstics, la cuina i la climatització de l'espai”, explica Lay Gainza, codirector del càmping. A més, cada espai disposa d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. “És una demanda creixent dels clients estrangers. L'estiu passat un dia van arribar a coincidir 20 cotxes Tesla”, destaca Toni Castellar.Les 39 bateries elèctriques dels bungalous estan interconnectades. D'aquesta manera, si un dels espais té un pic de demanda, el pot subministrar el del costat. El sistema també està connectat a la xarxa general del càmping, fet que no només suposa una font alternativa sinó que permet estalviar energia quan els bungalous no estan ocupats. De fet, tan bon punt va acabar la instal·lació de les bateries, ja es va començar a produir energia per la resta del càmping.Els responsables de La Ballena Alegre esperen amortitzar la inversió en les instal·lacions fotovoltaiques en 6 o 7 anys. “Abans eren 20 anys. I no descartem reduir els terminis si el preu de l'electricitat continua pujant”, explica Gainza.L'únic element per acabar de completar el consum zero d'energia és l'aigua calenta sanitària. Actualment, està centralitzada en unes calderes alimentades amb gas natural i amb plaques termosolars. En un dels nous bungalous, s'està fent una prova pilot per tal de subministrar-la amb aerotèrmia, una tecnologia basada en l'ús d'una bomba de calor.“Volem tenir dades per veure com funciona i poder-ho valorar després de l'estiu”, expliquen els codirectors de La Ballena Alegre. “No ens podem arriscar a deixar un client sense aigua calenta sanitària. Si veiem que el sistema funciona el podrem aplicar als altres bungalous”, afegeixen.