Rivera trasllada a Felip VI que Ciutadans «liderarà una oposició ferma»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha traslladat al rei Felip VI que s'oposaran a la investidura de Pedro Sánchez i ha afirmatb que "lideraran una oposició ferma al govern i lleial als espanyols". També ha demanat al candidat del PSOE celeritat per formar govern i ha dit que és "l'únic" que ho pot fer.Rivera també ha donat per fet que el president espanyol en funcions formarà govern amb el suport "dels seus socis", en referència a Podem i nacionalistes bascos. I ha descartat també que en una segona votació en la sessió d'investidura la seva formació es decanti per l'abstenció tot i que això suposi una repetició d'eleccions."Ell és l'únic candidat que ho pot fer, i com ha governat quatre anys amb socis podemitas i nacionalistes, doncs que ho posi en marxa", ha reiterat. Rivera també ha defensat que Ciutadans és un "partit d'Estat" i que, per tant, farà "oposició constructiva" en temes que consideri claus per a l'Estat.El president de la formació taronja s'ha reunit amb el rei Felip VI aquest dijous a la tarda i li ha traslladat que Ciutadans no té força suficient per encapçalar el govern i que, per tant, la seva posició és "liderar l'opisició". Segons ha manifestat, creu que Espanya "necessita una oposició diferent" a la que han fet PSOE i PP en els darrers 40 anys. "S'ha de ser intransigent amb els nacionalismes però constructiu en assumptes d'Estat", ha reivindicat.A més, ha demanat a Sánchez que "pel bé del país" formi govern el més aviat possible. "Que formi govern amb els seus socis, amb qui ha governat comunitats, municipis i també amb qui ha guanyat la moció de censura", ha dit. Rivera ha reconegut que no els agrada un executiu de Pedro Sánchez però que "admeten" els resultats i li demanen celeritat. "Sense govern no hi ha legislatura", ha sentenciat.Davant les preguntes que qüestionaven a Rivera una possible abstenció en segona volta per evitar repetició electoral o un govern amb el suport d'independentistes, el president de Ciutadans ha desviat l'atenció cap al líder socialista. "Ell pot fer govern, ho ha fet en quatre anys amb els mateixos socis", ha dit. Però ha acabat reconeixent que no es plantegen abstenir-se per facilitar a Pedro Sánchez que arribi a la Moncloa.També s'ha referit al cas de Navarra i ha demanat que no es tracti com un "intercanvi de cromos" i dit als socialistes que permetin governar a la coalició Navarra+, la llista més votada. "Navarra és una qüestió d'Estat, mai es pot entregar un pacte a Batasuna", ha manifestat. Pel que fa a la resta de pactes autonòmics o locals ha declinat fer valoracions. I ha dit que, si depèn de Ciutadans, hi haurà "governs constitucionalistes i moderats"

