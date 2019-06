Collboni exigeix a Colau presentar un acord de govern abans de la investidura

"No poden esperar que els votem la investidura gratis et amore", assegurava un dirigent del PSC de Barcelona just abans de l'arrencada del consell de federació. Els socialistes saben perfectament quina és l'estratègia d'Ada Colau: reclamar el tripartit amb ERC i PSC fins al final i, un cop comprovat que no s'aixequen els vetos creuats, presentar-se a la investidura per recollir els vots tant de socialistes com de Manuel Valls. Jaume Collboni, però, que ja va expressar durant la campanya que la seva confiança política en Colau "és zero", vol que l'acord de govern amb els comuns es presenti públicament abans de la investidura en un format que bateja com a "tàndem progressista".La petició de l'alcaldable del PSC va en la mateixa línia que el d'ERC, Ernest Maragall: abocar la líder de Barcelona en Comú a triar entre socialistes i republicans per formar govern. "A dia d'avui no hi ha res fet. No està sent gens fàcil ni es preveu que sigui fàcil. Treballarem fins al darrer moment per un pacte abans de la investidura", ha dit Collboni durant el seu discurs al consell de federació del partit.Amb les converses d'ERC i comuns aturades, el posicionament expressat ara per Collboni complica encara més el plenari que els comuns afrontaran aquest divendres, on les bases hi arriben dividides. La intenció de la cúpula dels comuns és mantenir fins al darrer dia la petició del tripartit, tot i que, sabent que és poc probable, està decantada per acabar assumint la via per fer Colau alcaldessa amb els vots del PSC i de l'ex-primer ministre francès. El gest de Collboni, però, dinamita aquesta opció. Altres veus dels comuns, però, recelen d'aquesta geometria anti-natura i són partidaris d'un acord amb ERC encara que això suposi que Ernest Maragall sigui l'alcalde.Collboni vol minimitzar els riscos. Si no es presenta l'acord amb els comuns abans del dia 15, per molt que s'arribés a tancar entre bambolines, qui li garanteix que l'endemà de ser investida no intentarà pactar amb ERC? El cap de llista dels socialistes s'ha esmerçat en deixar clar a Colau que la seva proposta de govern bipartit és "incompatible" amb ERC perquè l'independentisme "ha demostrat que és incapaç de governar" ni de resoldre els problemes de la gent. El PSC, ha dit, treballarà per forjar un govern "pro-Barcelona, progressista i no subordinat al conflicte". Collboni ha convidat Colau a apostar per aquesta opció i no pels republicans, que "subordinaran la ciutat al govern de Torra". Ha insistit que l'independentisme dedica "tots els esforços" a la competició interna i a la "gesticulació" en comptes d'atendre les prioritats socials. Per evitar-ho, ha dit, només es pot optar per un govern entre els comuns i el PSC.La oferta que fa el PSC als comuns és la d'un govern repartit al 50% encara que el grup de Colau tingui 10 regidors i els socialistes vuit i amb alcaldia de quatre anys per a Colau. El consell de federació aprova aquesta tarda una resolució per autoritzar la direcció a negociar "exclusivament" amb els comuns aquesta composició de govern. Seguretat, turisme i economia són les tres àrees en què està especialment interessat el PSC . De fet, han centrat bona part de les crítiques al govern de Colau en la gestió que ha fet d'aquestes tres matèries. Per contra, Maragall també ofereix als comuns un govern repartit de forma equitativa però amb alcaldia republicana en el qual es crearia una figura d'alta representació ad hoc per a Colau.L'alcaldessa en funcions està ara abocada a triar després de quedar encorsetada pels ultimàtums fixats per Ernest Maragall i ara també per Collboni. El primer li demana que renunciï a pactar amb el PSC -i, per tant, a l'alcaldia- i el segon li exigeix exclusivitat i pacte abans de la investidura si vol seguir sent alcaldessa. Si no fructifiqués cap dels acords, el 15 de juny ERC, com a força més votada, es quedaria l'alcaldia. "No triar és també una tria", resumeixen fonts del PSC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor