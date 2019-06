Colau presentarà candidatura a l'alcaldia i espera els vots de Collboni i Valls

Ada Colau presentarà candidatura a l'alcaldia. Així ho han fet públic els comuns després de la reunió de la direcció del partit d'aquest dijous a la tarda. En el comunicat fet públic per la coordinadora de la formació es detalla que en el plenari de demà se sotmetrà a votació de les bases la proposta que Colau concorri a la investidura del 15 de juny. Els comuns constaten que, després dels vetos creuats entre ERC i el PSC que han conduït a una situació d'"estancament", l'espai havia de prendre una decisió. "La millor proposta és que Ada Colau presenti la seva candidatura a la investidura. Una proposta que no tancaria la porta a seguir treballant per un govern estable de forces d'esquerres, tal com la ciutadania va demanar en les eleccions municipals", expressa el comunicat.Just abans del contacte amb la militància d'aquest divendres, Colau s'ha reunit per primer cop amb el PSC, ara mateix el soci preferent dels comuns en les converses. La investidura de l'alcaldessa en funcions només és possible amb els vots de Jaume Collboni i Manuel Valls. La trobada, discreta, s'ha produït aquest dijous, segons fonts coneixedores de les negociacions consultades per. Després de la reunió amb Collboni, Colau ha comunicat al seu cercle de confiança l'estat de les converses. Les explicacions les ha rebudes un petit cercle de dirigents. Després s'han elevat a la coordinadora del partit.Els comuns reiteren la seva aposta d'una entesa de les tres forces progressistes, però ara fan un pas endavant oficialitzant la candidatura de Colau a l'alcaldia. El relat dels comuns passa per evidenciar que no desisteixen d'un acord ampli, un intent que el PSC rebutja i ERC no preveu, i així arribar a la investidura amb la candidatura de Colau, que disposa dels suports de Manuel Valls assegurats. Però Collboni ha recordat als comuns que vol tancar un pacte de govern abans de la constitució de l'Ajuntament A l'hora de confeccionar el govern, el PSC farà valer allò que ja ha assenyalat en campanya. Collboni ha estat especialment bel·ligerant sobre com ha gestionat el govern dels comuns la seguretat, el turisme i l'economia a la ciutat. Aquestes són les àrees que els socialistes es plantegen reclamar si es tanca un acord amb Colau, tal com ha apuntat NacióDigital . Sobre les aspiracions de dirigir les polítiques de seguretat, no és casual que el número tres del PSC sigui Albert Batlle, exdirector de la policia catalana i amb contactes als Mossos d'Esquadra.Mentrestant, ERC manté congelats els contactes amb els comuns, conscients que un acord és cada cop més difícil. L'alcaldable dels republicans, Ernest Maragall, no renuncia a continuar parlant amb Barcelona en Comú, però no vol ser "espectador d'una negociació paral·lela que exigeix el vot de Manuel Valls". Així ho ha expressat Maragall en un article publicat a El Periódico en el qual assegura que, des d'ERC, no es pot "acceptar que es blanquegi Manuel Valls" ni que es "dissimuli la responsabilitat" dels socialistes en la repressió exercida sobre l'independentisme. Colau ha mogut fitxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor