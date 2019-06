Els negociadors del Botànic es reuneixen de nou aquest divendres

Després de la llarga reunió que van mantenir dimecres, 5 de juny, els negociadors del PSPV, Compromís i Podem en la seu de la formació morada, que va acabar sense tancar l'acord programàtic del nou Botànic, els representats dels tres partits es tornen a reunir aquest divendres a la seu de Compromís sense perspectives d'aconseguir tancar el "què" del pròxims quatre anys de govern.La raó, tal com ha explicat a la mesa negociadora la portaveu de la coalició valencianista, Àgueda Micó, i ha recollit el Diari La Veu , és que la subcomissió que s'encarrega d'orientar els eixos que encara queden per resoldre no s'ha pogut reunir des d'aquest dimecres a la nit, quan els representants polítics van donar per finalitzada una reunió de sis hores cap a les deu de la nit.Com a compensació, aquest dijous, 6 de juny, a la vesprada la mesa començarà a parlar ja sobre l'arquitectura institucional –el "com"– que tindrà el Botànic 2.0, un tema sobre el qual ja es van donar les primeres pinzellades en l'última reunió. D'aquesta manera, es pretén que la subcomissió encarregada d'aquest punt pugui començar a reunir-se per a establir un acord de partida.És en aquestes converses on s'haurà de decidir si es mantenen les deu conselleries de la passada legislatura o si se n'augmenta el nombre, a més de quins partits i de quina manera estan representats en cadascuna.Sigui com sigui, Micó espera que els tres primers eixos de l'acord programàtic queden tancats en la reunió d'aquest dijous i que es puga aprofundir en els temes que es van començar a tractar en la passada reunió. De la mateixa manera, el portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha insistit que "un programa que garantisca estabilitat durant quatre anys exigeix hores de treball", però ha assegurat que fins ara estan "molt satisfets" amb el que ja s'ha aconseguit.D'altra banda, davant les preguntes de la premsa sobre si a aquest ritme es podrà arribar a la investidura de Ximo Puig programada per al 12 de juny amb els noms dels consellers sobre la taula, Mata ha expressat que és "desitjable" i que, si s'avança d'acord amb les previsions, així serà.També el secretari general de Podem, Antonio Estañ, ha incidit que les reunions botàniques hauran de prendre's "les hores que faça falta" perquè sigui possible "vincular" els partits entre ells i, al seu torn, vincular els partits "amb la resta de la societat".D'altra banda, Estañ també ha aprofitat per a llevar pes a les declaracions que ha realitzat aquest mateix dijous el síndic d'Unides Podem a les Corts, Rubén Martínez Dalmau, qui havia assenyalat "alguns obstacles" i falta "d'altura de mires" per part del PSPV i Compromís en les negociacions. Més que obstacles, el secretari general s'ha referit a posar en comú les diferents "prioritats", que hauran de començar a resoldre a partir d'aquest dijous per tal d'arribar al dia 12 amb un acord de govern complet.

