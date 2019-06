Ernest Maragall, a Colau: «No podem acceptar que es blanquegi Manuel Valls»

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, no renuncia a seguir negociant amb Barcelona en Comú, però no vol ser "espectador d'una negociació paral·lela que exigeix el vot de Manuel Valls". Així ho ha expressat en un article publicat a El Periódico en el qual assegura que des d'ERC no es pot "acceptar que es blanquegi Manuel Valls" ni que es "dissimuli la responsabilitat" dels socialistes en la repressió exercida sobre l'independentisme."Seria inacceptable un diàleg bilateral però explícitament sotmès a la possible utilització, per activa o per passiva, del vot Valls. No m'entra al cap! Seria tant com negar la sobirania de Barcelona", afirma Maragall. El dirigent republicà va aturar les converses amb els comuns aquest dimecres tot instant a Ada Colau a renunciar a un acord amb el PSC i els vots favorables de l'ex-primer ministre francès per a la seva investidura.En aquest sentit, reitera que ERC està disposada a pactar un govern al 50% amb els comuns i la creació d'una nova figura amb les "màximes atribucions i representativitat" per poder consolidar un "tàndem institucional i de govern" amb Colau. Un rol que, assegura, seria de "màxim nivell" i "complementari" al de l'alcalde durant els quatre anys del mandat.

