FOTOS Troben el que podria ser una fossa de la Guerra Civil a Barcelona

Les restes òssies Foto: Esther Medina (ATICS, SL)

Nova troballa històrica a Barcelona. En una intervenció arqueològica dirigida pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona s'ha trobat el que podria ser la primera fossa de la Guerra Civil espanyola, concretament al número 10-20 del carrer de Ràfols, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, segons ha informat el consistori a través d'un comunicat.Els treballs fets han confirmat l'existència d'una fossa en un dels talls d'un dels pous, i s'han pogut recuperar les restes òssies de dos individus adults cobertes amb calç viva. En un primer moment va semblar que aquest enterrament podria estar relacionat amb l'església del Sagrat Cor de Sarrià (a 50 metres vers al sud), possiblement una zona d'inhumacions per a morts per malalties infeccioses, a causa de la presència de la calç viva. Era habitual l'ús de calç viva per enterrat els morts causats per infeccions com el còlera.Malgrat això, els treballs indiquen que es tractaria d'una inhumació de dos adults (d'aproximadament 30 anys) en una sola fossa de planta rectangular i coberts amb calç. Els individus es trobaven un damunt de l'altre, i un dels cranis que està ben conservat té un orifici d'entrada d'una bala a l'os occipital. Al maxil·lar hi ha algunes peces dentàries d'or.Gràcies als pocs objectes que s'han documentat prop de les inhumacions, tals com botons, sivelles i cremalleres, es tractaria d'algunes de les primeres persones represaliades de la Guerra Civil espanyola a Barcelona. L'equip segueix treballant el solar per si es troben altres indicis que permetin contextualitzar amb major precisió la troballa.El passat 27 de maig la direcció de l'obra va sol·licitar la presència dels tècnics arqueòlegs del Servei d'Arqueologia de Barcelona per confirmar la rellevància de la troballa, que va tenir lloc durant l'excavació d'un pou de fonamentació, en el decurs de les obres de construcció de dos edificis d'habitatges. Tal com marca la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, els tècnics del servei d'arqueologia van elaborar el projecte d'intervenció arqueològica.D’acord amb la normativa vigent, si s'arriba a determinar la identitat de les restes òssies humanes trobades, aquestes hauran de ser restituïdes, junt amb tots els objectes materials associats, a la seva família; en cas de no poder-ne determinar la identitat, hauran de ser inhumades en un cementiri de Barcelona.

