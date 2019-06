Treva al metro de Barcelona: sense vagues fins al setembre

Els treballadors del metro de Barcelona han decidit donar 100 dies de gràcia al nou govern municipal que es constitueixi a la capital catalana. Aquest dijous els empleats han votat en assemblea tres propostes per decidir els passos a seguir en la crisi de l'amiant. Els sindicats havien proposat fer noves aturades, tal com va avançar, mentre que un treballador ha traslladat a l'assemblea la proposta de treva. Una tercera proposta, que també ha sortit derrotada, plantejava donar marge a l'empresa fins a finals de juliol per satisfer les demandes dels treballadors.Amb aquesta decisió, els treballadors tomben el plantejament dels sindicats, que apostava per fer aturades parcials tots els dilluns laborables des del juliol fins al setembre i es dona per tancat el cicle de mobilitzacions iniciat arran de l'esclat de la crisi de l'amiant al gener.Des de llavors el comitè d'empresa ha impulsat nou convocatòries de vaga i els sindicats mantenen la reivindicació que l'empresa consideri com a afectats per l'amiant a tots els treballadors de TMB, cosa que per ara l'empresa no està disposada a fer.Tot i no convocar noves vagues els treballadors mantenen aquesta exigència sobre la taula, a més de la petició de destitució del conseller delegat de TMB, Enric Cañas. Una decisió que consideren indispensable perquè les negociacions puguin avançar.El nou govern municipal tindrà cent dies per redreçar el conflicte. La data límit que aquest dijous han marcat els treballadors en assemblea és el 25 de setembre i fins aleshores els representants dels treballadors confien acostar posicions amb l'Ajuntament i TMB.

