Foment del Treball demana una agenda econòmica i social per impulsar Catalunya

Foment del Treball ha demanat aquest dijous a les administracions una "agenda econòmica i social" a Catalunya per impulsar el seu creixement econòmic i apuntalar els seus factors de competitivitat que, entre altres mesures, passen, segons la patronal, per afavorir una fiscalitat competitiva.A la roda de premsa de presentació de l'Informe de Conjuntura, el secretari general adjunt de la patronal, Salvador Guillermo, i el president de la Comissió d'Economia, Valentí Pich, han explicat que el PIB català modera el seu creixement més que la mitjana espanyola per el fre de la indústria.Guillermo i Pich han explicat que l'activitat econòmica a Catalunya i la resta de l'Estat ha estat superior en el primer trimestre del 2019 a la registrada en l'últim trimestre de 2018 per la bona marxa del mercat de treball i l'impuls de la inversió, tot i que han insistit que, segons les seves dades, el PIB català registra una expansió inferior.Per això, Guillermo ha considerat que Catalunya s'ha de dotar d'una agenda econòmica i social que aposti per un creixement inclusiu, afavoreixi una fiscalitat que atregui empreses i retingui el talent. I ha apuntat que cal que la classe política "dediqui una mica de temps i recursos" en un context de canvis propiciats per l'economia 4.0.El secretari general adjunt de la patronal ha dit que Catalunya segueix creixent, però amb un increment menys pronunciat que el de Madrid. Segons Guillermo, Catalunya creix en l'ordre del 2%, mentre que Madrid ho fa en un 3%, una diferència, segons Foment del Treball "molt significativa".Guillermo ha apel·lat a la societat civil i les administracions a fer possible que Catalunya continuï sent capdavantera al costat de Madrid en el creixement econòmic, reduir aquesta diferència i no perdre empenta, i impulsar que Barcelona i la seva àrea metropolitana jugui a la "Champions League de les ciutats ".Foment del Treball espera per a aquest any un creixement de l'economia al voltant d'entre el 2% i el 2,2%, per sota dels avanços superiors al 3% de 2016 i 2017, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. L'informe de conjuntura de Foment també sosté que el mercat de treball català i estatal es manté "robust", amb un augment de l'afiliació i de l'ocupació.

