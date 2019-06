El cas de l'home que va ajudar a morir l'esposa malalta a Madrid s'investigarà com a violència masclista

La secció 27 de l'Audiència de Madrid ha acordat que el cas de la dona malalta d'esclerosi múltiple que va morir ajudada pel seu marit , María José Carrasco, s'investigui com un cas de violència de gènere. El jutjat d'instrucció on va recaure el cas es va inhibir en favor d'aquest tribunal especialitzat però la fiscalia ho va recórrer, i també s'hi va oposar la titular del jutjat número 5 contra la violència sobre la dona, Begoña López. Finalment, però, l'Audiència de Madrid creu que la investigació s'ha de fer com si fos un crim masclista. En una resolució de 16 pàgines, el tribunal entén que en aquesta fase "no es donen les circumstàncies" per determinar "de manera fefaent" si es tracta d'un acte de violència contra la dona en l'àmbit de la parella, tal com determina la llei. La decisió és ferma i no es pot presentar recurs.Finalment, Ángel Hernández serà investigat per un jutjat de violència contra la dona per ajudar a la seva esposa a morir després d'una llarga malaltia. Aquesta és la decisió que ha pres l'Audiència de Madrid després que dos jutjats intentessin passar-se el cas. Els magistrats argumenten en l'escrit que en aquest punt "no concorren de forma notòria les causes d'exclusió" i que el cas s'ha de mantenir en el jutjat de violència contra la dona número 5 de Madrid, del que és titular Begoña López.Els magistrats argumenten que falten encara obtenir més proves que estan pendents de practicar i que "no permeten afirmar en aquesta fase concreta del procés que calgui excloure la competència del jutjat de violència sobre la dona".

