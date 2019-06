El Festival Nits i Movistar+ estrenen simultàniament el darrer film de Jackie Chan

El Festival Nits de cinema oriental ja ho té tot a punt per celebrar la 16a edició a Vic. Del 15 al 21 de juliol, la capital d'Osona acollirà un any més el certamen que, un any més, consolida la col·laboració amb Movistar presentant tres títols d'alt nivell. Es tracta de The Knight of Shadows. Between Yin and Yang (Yan Jia, 2019), que estrenenaran conjuntament, On Happiness Road (Sung Hsin-yin. Taiwan, 2018) i Golden Job (Chin Kar-Lok. Hong Kong, 2018).The Knight of Shadows. Between Yin and Yang explica la història d'un caçador de dimonis que s'uneix amb un funcionari de la policia local per investigar un cas de desaparicions de noies adolescents. Està protagonitzada per Jackie Chan i és un gran homenatge a la literatura de tradició fantàstica xinesa, representada per les novel·les de l'autor Pu Songling. Es podrà veure el 18 de juliol a la Bassa dels Hermanos.D'altra banda, la directora Sung Hsin-yin debuta en el llargmetratge d'animació amb On Happiness Road, basant-se en les seves pròpies experiències. Retrata la història recent de Taiwan i explica la història d'una dona nascuda a Taiwan durant els anys setanta que ara viu als Estats Units. Quan mor la seva àvia, decideix tornar a Taipei i es retroba amb la vida i records que va deixar enrere. Es podrà veure el dissabte 20 al Cinema Vigatà, com a Sessió Especial per a tots els públics.Finalment, Golden Job conta la història d'un grup de vells amics mercenaris que accepten una última missió a les ordres del seu mentor: robar un carregament de medicaments per entregar-los a uns nens refugiats. Es tracta d'un film d'acció que compta amb la millor persecució automobilística vista aquest any al cinema. Aquest film de la Secció Movistar+ serà la darrera projecció de la Marató del diumenge.

