Putin es pronuncia de forma clara sobre el procés català

Vladimir Putin, president rus, ha assegurat avui que Moscou "no vol que s'ensorri cap estat europeu", en resposta a una pregunta sobre el procés independentista a Catalunya. És la priemra vegada que Putin es pronuncia públicament sobre la qüestió, en la qual s'hi ha volgut veure sovint involucrada la influència russa, especialment durant l'1-O.Durant una entrevista amb els principals responsables de les agències de notícies mundials -entre ells el president de l'Agència EFE, Fernando Garea-, Putin ha indicat que desconeixia que l'ambaixador espanyol a Rússia, Fernando Valderrama, hagués estat citat en protesta per unes declaracions del ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell."És un deliri absurd dir que Rússia és una amenaça", ha recalcat Putin, en referència a les paraules pronunciades per Borrell, que en un diari espanyol va dir: "El nostre aliat ens dóna l'esquena, el nostre vell enemic, Rússia, torna a dir aquí estic jo, i torna ser una amenaça, i la Xina apareix com un rival ".

