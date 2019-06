Pujar a l'Everest en bicicleta sense moure's del Pallars

Imatge de l’avituallament muntat a la part alta del port. Foto: David Riba

Riba va haver de rodar també de nit. Foto: David Riba

Acumular damunt d'una bicicleta i en una sola sessió el desnivell positiu de l’Everest: 8.848 metres. Aquest és un dels darrers reptes esportius, anomenat Everesting Challenge, que ha completat aquest dimarts David Riba, un metge de família de Tremp que dedica bona part del seu temps lliure a practicar esports de llarga distància.Per fer realitat aquesta fita, Riba ha pujat en fins a 20 ocasions el port de Santa Engràcia, a Tremp, que parteix de l’encreuament de la carretera C-13, als peus de Talarn, i ascendeix durant 6,7 quilòmetres fins coronar el primer coll, amb uns 440 metres de desnivell positiu. El ciclista de Tremp va començar el seu particular Everesting el dimarts a les 5h de la matinada i el va acabar l’endemà, a les 1:30h, invertint un total de 20 hores i mitja i recorrent 264 quilòmetres.Riba explica que aquest és un repte “difícil” que no només requereix d’una bona condició física. “Són moltes hores i pots tenir el temps en contra. En el meu cas, per exemple, hi van haver 5 o 6 hores de molta calor”, explica. No obstant, Riba assegura que va acabar amb bones sensacions. “Vaig tenir moments de debilitat, sobretot entre l’onzena i la quinzena ascensió, però a partir de la 16 i amb menys calor ja vaig veure que acabaria”, relata.Riba no va estar sol. El van acompanyar desenes d’amics i coneguts que no es van voler perdre l’efemèride i que van donar-li suport des del primer fins a l’últim minut, amb un avituallament inclòs al cap del port. “Em va sorprendre molt la resposta de la gent”, explica. “D’un simple Whatsapp es va formar una resposta molt bèstia. Vaig estar acompanyat les 20 hores”, assegura.Per fer-se una idea de la mobilització que va provocar el seu Everesting, Riba ha fet càlculs, molt en la línia del seu repte. “Entre tots els que vam participar i col·laborar del repte vam pujar l’Everest fins a cinc vegades”, assegura. “M’agradaria destacar la companyonia que va sorgir d’una cosa molt improvisada. Va pujar molta gent a arropar-me i això em va ajudar a completar el repte”, reconeix.Riba explica que mai havia fet res similar, tot i que sí que ha participat en nombroses proves de llarga distància. De fet, l'Everesting li ha servit per preparar la Paris-Brest-Paris , una cursa de 1.200 quilòmetres de distància que se celebra al mes d’agost cada quatre anys i que té com a particularitat que s’ha de completar amb un màxim de 90 hores. No sabem com li anirà però preparat, sens dubte, sembla que hi anirà.

