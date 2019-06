El Govern mesurarà la inversió en infància amb un mètode d'Unicef pioner a l'Estat

El Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda s'ha compromès, de cara al pressupost del 2020, a incorporar una eina pionera, dissenyada per Unicef, per calcular la inversió total en polítiques d'infància en les diferents partides de cada departament. D'aquesta manera, el Govern vol quantificar els imports totals que reverteixen a la infància i poder-ne avaluar els resultats. En una prova pilot realitzada amb el pressupost del 2017 executat el 2018, s'ha quantificat que la Generalitat va dedicar 7.700 milions d'euros, un 29% del total, a Infància, set punts per sobre de l'estipulat en el propi pressupost, que va ser de 5.500 (un 22% del global pressupostari).Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, la secretària d'Economia, Natàlia Mas, i la líder del comitè català de l'entitat humanitària, Anna Folch. Homrani i Mas han manifestat el "compromís" del Govern d'implementar aquesta eina en els comptes públics projectades per al 2020.L'objectiu és integrar aquesta eina en els programes de totes les conselleries, també les que, a priori, no gestionen qüestions socials d'infància, però que a la pràctica compten amb plans, programes i iniciatives que repercuteixen en els més petits, com Territori i sostenibilitat i Cultura, per exemple."Amb una mirada àmplia i integral", l'administració catalana podrà tenir una foto del seu compromís amb la infància, especialment en un moment en què la despesa derivada de l'envelliment de la població es fa cada vegada més evident, ha subratllat Mas.Un cop aplicat el mètode, el Govern podrà establir un diagnòstic transversal que li permeti calibrar i millorar les seves polítiques relacionades amb la infància, han destacat els representants de la Generalitat."Es tracta d'una eina que ens ajudarà a prioritzar i fer millor la nostra feina, millorar la inversió i com fem aquesta inversió", ha subratllat El Homrani, que ha evidenciat que millorar les polítiques és donar millor resposta a les necessitats dels nens i nenes.

