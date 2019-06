Dos manresans transformen el Patufet en un robot

Imatge del robot que donarà vida al Patufet Foto: ABV

Aconseguir que els robots siguin concebuts com una eina pedagògica més. Aquest és un dels motius que va portar els manresans Aleix Badia i Pau Lafoz a transformar el personatge del Patufet en un robot. La idea va sorgir en el marc del cicle Temps de...Robots , una iniciativa impulsada per l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) que pretén acostar la ciència i la tecnologia a tots els públics, d'una manera lúdica i divulgativa.En aquest sentit, des de la seva primera edició (l'any 2016) es van sumar al projecte tant la biblioteca del campus universitari de la ciutat (BCUM) com la de l'Ateneu Les Bases, de titularitat municipal. En el cas d'aquesta darrera, el que fa al llarg d'aquestes jornades, és adaptar les activitats que mensualment ofereix, a la temàtica protagonista del cicle. L'any passat, per exemple, es va tractar la química, i la biblioteca de l'Ateneu va organitzar un taller familiar d'experiments i un espectacle a càrrec del científic i divulgador Dani Jiménez.Enguany la matèria escollida són els robots (on s'hi engloba l'electrònica, les comunicacions i la informàtica), i és per això que des de la biblioteca -juntament amb l'EPSEM- es va decidir oferir quelcom diferent i innovador que anés adreçat a infants. Es va convenir que l'espai de l'Hora del Conte podia ser un bon forat on encabir-hi la proposta innovadora. El que faltava per perfilar era quin conte oferirien que trenqués amb la convencionalitat d'una rondalla i que tingués els robots com a protagonistes.És en aquesta part de la història on hi entren l'Aleix Badia i el Pau Lafoz, enginyers mecànic i electrònic respectivament. A banda de la seva faceta professional, tots dos estan molt vinculats al moviment escolta (el primer va ser monitor de l'esplai Vic-Remei i el segon, cap del Cardenal Lluch), un punt que els de l'EPSEM van valorar molt positivament quan els van decidir encarregar el projecte. "Teníem dues premisses", expliquen: "el conte havia d'incorporar robots i havia de comptar amb música en directe". Tant una cosa com l'altra les podien fer, ja que tots dos canten i toquen la guitarra.Si bé podia ser una rondalla inventada, al final van decidir agafar una història ja existent i reconvertir-la. "Ens van suggerir d'agafar la del Patufet i vam pensar que era una bona idea, ja que és molt coneguda i podia ser interessant donar-li un altre caire", comenten els enginyers, que tenen 25 anys (Aleix) i 30 (Pau). Després d'uns quants dies de rumiar com enfocar l'encàrrec, va il·luminar-se'ls la bombeta: "convertiríem el Patufet en un robot de Lego que controlarien els nens i nenes a través d'una tauleta". Aquest nou Patufet, continuen, "també incorporaria la perspectiva de gènere, perquè qui l'hauria creat seria la seva mare, una inventora i enginyera".Al cap d'un mes i mig, totes aquestes idees s'han materialitzat, i se'n podrà veure el resultat el proper dimecres, 12 de juny, a les sis de la tarda, a la biblioteca de l'Ateneu Les Bases, moment en el qual el presentaran, per primer cop, davant del públic.El conte del Patufet estarà narrat pels mateixos Badia i Lafoz. L'argument començarà d'una manera molt similar al del conte original: la mare enviarà el Patufet a comprar. No serà safrà, per això, sinó que seran peces que aquesta necessita per poder construir el seu últim invent. Un cop fora de casa, però, el protagonista robotitzat s'oblida de què ha de fer. I és aquí on s'inicia la interacció amb els infants: "a través d'una tauleta, ells seran els encarregats de recordar-li al Patufet on ha d'anar", exposen els creadors.Contràriament al que algú pugui pensar, no es tracta d'un robot teledirigit que es mou i gira amb fletxes de direcció. El que conté la creació (feta amb peces de Lego) "són diversos programes informàtics que, quan són activats des de la tauleta, provoquen que el robot executi una acció o una altra", assenyalen.Així, per exemple, quan el Patufet s'oblidi d'anar a comprar i els nens i nenes li ho recordin, aquests es trobaran amb una tauleta que conté quatre opcions: anar a la botiga, anar a la perruqueria, anar a la piscina o anar al mecànic. "Quan ells premin la casella d'anar a la botiga, al robot se li activarà un programa concret que farà que desenvolupi la seqüència, ja programada, de dirigir-se fins on hi ha la botiga, donar la moneda al botiguer i agafar les peces que necessita la mare". Aquesta estructura, apunten els enginyers, provoca que l'escenografia hagi d'estar mil·limètricament col·locada: "si li dones la instrucció que vagi fins a la botiga i la botiga no està situada al lloc corresponent, el Patufet anirà on hauria de ser, perquè el programa així li ho haurà indicat", afegeixen.Pel que fa als altres personatges que apareixen a la història (la mare, el botiguer, la col i el bou) s'escenificaran amb uns plafons de cartró. "Per emfatitzar cadascun dels personatges i jugar amb la part d'il·luminació, el que hem fet ha estat apostar per un videomapping, de tal manera que, amb un projector, projectarem llum o imatges damunt les diferents siluetes, quan aquestes surtin a la història", concreten, tot afegint que la música en directe hi apareixerà amb el famós Patim, patam, patum.Abans que els encarreguessin aquest projecte, l'Aleix i el Pau ja es coneixien. De fet, ja fa uns quants mesos que estan treballant en la creació d'una cooperativa d'enginyeria, que portarà per nom La Codornella i que tindrà tres línies d'acció: la d'idear projectes de disseny industrial; la d'apropar la robòtica als infants a través de tallers i cursos, i la de fundar un laboratori de fabricació (FabLab) a Manresa, que funcioni "com un espai autogestionat en el qual els socis puguin disposar de la maquinària necessària per dur a terme els seus projectes", avancen.La idea del conte del Patufet entraria dintre de la línia d'apropar la robòtica als més menuts. "Els humans cada cop haurem d'interactuar més amb robots, i hem d'aconseguir que els infants els perdin la por", resolen, tot posant de manifest que iniciatives com la del conte que presentaran dimecres vinent "poden ser de gran ajuda per a tenir-hi un primer contacte".Assegurant que el projecte del Patufet robotitzat "ens ha donat ales per crear més contes en aquest format", Lafoz i Badia celebren que la "infinitat de possibilitats que hi ha dintre d'aquest món" ha d'ajudar la societat a "concebre els robots com una eina pedagògica més".

