Sabadell: dos alcaldables i totes les negociacions obertes

Maties Serracant i Juli Fernàndez, conversant durant la campanya. Foto: Albert Segura

Marta Farrés conversant amb el seu número2, Pol Gibert. Foto: Juanma Peláez

Sabadell 2019 Totes les dades Cens total: 154.721 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 96.776 62,55% Abstencions: 57.945 37,45% Vots nuls: 292 0,30% Vots en blanc: 495 0,51% Partit Vots % Regidors

Les eleccions municipals a Sabadell han deixat una clara guanyadora, la socialista Marta Farrés, que amb 10 regidors (aquest mandat en tenia 5) ha obtingut uns resultats que ni des de la pròpia formació esperaven. No obstant, ERC ha assolit els millors resultats de la seva història a la capital vallesana, i Juli Fernàndez ha obtingut 7 regidors (en tenia 4) que obren la porta a configurar una alternativa de govern.Per fer-ho, però, li caldrà sumar la resta de forces, amb l'excepció de Ciutadans. Es tracta de la Crida per Sabadell (3 regidors), Junts per Sabadell (3) i Podem (1), una suma que permetria assolir els 14 regidors necessaris per arribar a la majoria absoluta.Ara per ara, l'única formació que s'ha mullat és la Crida per Sabadell . En l'assemblea celebrada aquest cap de setmana, la formació ha decidit cedir el vot dels seus tres regidors, entre ells l'actual alcalde, Maties Serracant, a la candidatura de Juli Fernàndez, amb l’objectiu d’evitar un govern liderat pel PSC a la ciutat.Pel seu cantó, Junts per Sabadell encara no s’ha posicionat. La formació sobiranista va signar un pacte a les acaballes de la campanya amb la secció local de l'ANC (Sabadell per la Independència), ERC i la candidatura de Primàries a la ciutat (Independència i República), en què s’establia que les forces representades al ple donarien suport a la candidatura sobiranista més votada si tenia opcions d’assolir l’alcaldia.Ara per ara, però, els de Lourdes Ciuró no s’han posicionat. Si bé és cert que asseguren que la seva prioritat és pactar amb Juli Fernàndez , no volen regalar els seus vots, i posen com a condició entrar a formar part del futur govern local, amb un acord programàtic tancat. A més, el suport el cediran si no els veta ningú.És aquí on entra en joc Marta Morell, l'única regidora que ha obtingut Podem, i que té la paella pel mànec i totes les pilotes a la seva teulada. De manera discreta, manté contactes amb totes les forces per decidir cap on es decantarà el seu vot, amb una única condició de no pactar amb la dreta , on hi engloba Junts per Sabadell.A partir d’aquí, ERC ha d'aconseguir convèncer Morell per sumar els seus vots. D'entrada, l'opció que Juli Fernàndez planteja passa per garantir la investidura d’un alcalde republicà , deixant en un segon terme les negociacions per configurar un govern més enllà dels 7 regidors de què disposa el seu grup municipal.De no fer-ho, els 10 regidors de Marta Farrés serien suficients per convertir-la en la primera dona que assumeix l'alcaldia de la capital vallesana. A dia d’avui, només Ciutadans ha estès la mà obertament als socialistes, sempre i quan no s’entenguin amb cap força sobiranista com Junts per Sabadell.No obstant, els 3 regidors de Ciutadans no serien suficients per garantir els 14 regidors, donat que en sumarien 13, però si Farrés aconseguís captar el vot de Podem si que els assolirien. La candidata socialista, però, de moment amaga les seves cartes, i tampoc no ha mostrat una predisposició pública a la proposta de la formació taronja.Sembla, doncs, que les negociacions podrien arribar a allargar-se fins ben bé la vigília de la investidura, rememorant la situació viscuda ara fa quatre anys, quan Guanyem Sabadell no va materialitzar el suport a Juli Fernàndez fins ben bé darrera hora . Aquest cop, però, amb una fotografia ben diferent del ple municipal i una configuració de formacions irreconeixible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor