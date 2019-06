Dels estalvis de Sánchez al sou d'Abascal: el Congrés publica les declaracions de béns dels diputats

El Congrés ha publicat les declaracions de béns dels diputats de la nova legislatura . Entre els principals líders, destaca que el president en funcions, Pedro Sánchez, és qui té més diners estalviats: 144.091. Com a president, va cobrar de juny a desembre un total de 35.299 euros.Destaca també que Pablo Iglesias té estalvis per valor de 114.000 euros i comparteix una hipoteca de 540.000 euros amb Irene Montero per la polèmica compra de la casa de Galapagar. En un any, han eixugat 64.412 euros. Iglesias és un dels líders que més diners té al compte corrent: 114.006 euros. El 2018 va ingressar 46.460 en concepte d'activitats econòmiques.Pel que fa al líder del PP, Pablo Casado, consta que va cobrar 47.720 com a president del PP (no s'inclouen en aquests imports el sou de diputats), que té 30.831 al compte corrent i que li queden per pagar 234.000 euros d'hipoteca.Sobre el líder de Cs, Albert Rivera, consta que va cobrar 48.000 euros del partit i 41.373 del Congrés dels Diputats i que té 4.500 euros a la vista. I té dues hipoteques de les quals li queden 308.600 euros per pagar.Per primera vegada, també ha hagut de presentar declaració de béns el líder de Vox. Consta que l'any passat va cobrar 55.148 euros del partit, té 13.356 euros al compte corrent, no té propietats i declara un cotxe i una moto. També dos préstecs personals dels quals li queden per pagar uns 13.557 euros.En canvi, no apareixen dades del diputat de Cs Marcos de Quintos, exvicepresident de Coca-Cola. Segons el partit, va presentar la declaració de patrimoni davant del Congrés el 10 de maig, quan va recollir la credencial. Els lletrats, però, li van recomanar paralitzar el procés fins que tingués les dades de l'IRPF del 2018.Tanmateix, i per "màxima transparència", des del partit expliquen que es publicarà i que avui mateix ha tornat a presentar la declaració a falta d'incloure les dades de l'IRPF.A les fitxes dels diputats també consten les dades dels diputats empresonats que estan suspesos des del 21 de maig. En el cas del líder d'ERC, Oriol Junqueras, consta que va ingressar l'any passat del Parlament un total de 16.336 euros. També va rebre 12.416 euros en forma d’indemnització per haver estat membre del Govern. Té dos comptes al banc amb 11.273 euros i quatre fons de pensions de més de 210.000 euros.Pel que fa a Jordi Sànchez, declara 20.000 euros d'interessos del Parlament de Catalunya, 5.460 euros al compte (dada del 2017), no declara cap propietat i 176.333 euros en plans de pensions. També reconeix una hipoteca de 254.127 euros, concedida al 50%.Aquesta és una mesura de transparència perquè la societat conegui què cobren, de qui ho ingressen i quines propietats o deutes acumulen. Pel que fa als ingressos, no consten els sous de diputats per estar ja publicats al web de la cambra.

