Asens retreu a Felip VI el «clima d'hostilitat i exaltació» que va provocar amb el discurs del 3-O

El líder d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha traslladat durant la ronda de consultes amb el rei Felip VI que el seu discurs va generar "clima d'hostilitat i exaltació". Tot i no entrar en el contingut de la resposta del monarca, Asens sí ha dit que no han trobat "cap autocrítica" per part de Felip VI, que ha "defensat el contingut" del que va expressar el 3 d'octubre. "Les nostres posicions són antagòniques", ha reconegut.Asens també li ha expressat que l'1-O calia entendre'l com una "mobilització legítima de la ciutadana" i el "criteri diferent" de jutjats de Barcelona que estan investigant les càrregues policials. En clau espanyola, ha defensat davant del Rei que "el mandat de les urnes" i "l'opció preferent" dels espanyols és un govern de coalició de PSOE i Podem.Com ja havia avançat el líder de la formació al Congrés, ha aprofitat l'audiència amb el Rei per criticar el discurs que va fer dos dies després del referèndum i que, segons Asens, ha "propiciat" el que ha passat després al Tribunal Suprem. Ha defensat davant de Felip VI que l'1-O va ser un "exercici de llibertat d'expressió i manifestació" i ha defensat els drets fonamentals.Tot i reconèixer que el monarca ha estat "cordial" en tot moment, ha dit que no ha acceptat cap dels comentaris que li ha fet. Asens no ha entrat en el detall de la resposta de Felip VI però ha dit que no ha fet "cap autocrítica" i ha "defensat" el contingut del discurs que va adreçar per la televisió el 3 d'octubre de 2017.Asens es va reunir dimecres a Soto del Real amb Jordi Cuixart i també li ha traslladat al monarca la petició del president d'Òmnium perquè rebi la plataforma 'Som el 80%' que demana una sortida dialogada al conflicte i l'alliberament dels presos.D'altra banda, també ha explicat que han defensat davant del Rei l'opció d'un govern de coalició amb el PSOE. I que ha de convertir-se en un govern que doni una "sortida de diàleg" per a Catalunya. "Cal que sigui un govern que escolti les reivindicacions majoritàries del poble català, que deixi d'haver-hi un mur i que hi hagi un interlocutor que vulgui asseure's i dialogar i portar el conflicte on no hauria d'haver sortit mai: a la via política", ha manifestat.Asens ha reconegut que amb el PSOE no hi ha negociació oberta però sí "diàleg i intercanvi d'opinions". I ha dit que no es tracta ara de parlar de noms i persones concretes sinó de programa. A més, ha contradit el secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, i creu que el diàleg amb Catalunya s'ha de "materialitzar" abans de la investidura, i no després.

