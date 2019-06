Els Mossos tindran per primera vegada una dona a la cúpula

Els Mossos d'Esquadra continuen la seva reorganització. Després que la setmana passada s'anunciés que Eduard Sallent seria el nou comissari en cap de la policia catalana, aquest dijous s'han comunicat els destins dels sis nos comissaris de la darrera promoció. Una de les decisions més rellevants és la de col·locar Cristina Manresa al capdavant de la Comissaria Superior de Coordinació Central. Es tracta de la primera dona que ascendeix a la cúpula del cos policial català. Fins el moment, Manresa dirigia la Regió Policial Metropolitana Nord.Per altra banda, Miquel Esquius -excomissari en cap, substituït per Sallent- serà el nou cap de la Regió Policial Pirineu Occidental, a petició expressa d'ell. La prefectura també comptarà amb la presència del comissari Ferran López, qui va ser substitut de Josep Lluís Trapero quan va ser destituït per l'article 155.La nova organització de la prefectura dels Mossos inclou el comissari David Boneta, que continuarà al capdavant de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial; Rafel Comes, que repetirà com a comissari en cap d'Investigació General, un càrrec que ja havia ocupat del maig del 2017 al juliol del 2018; Marta Fernàndez com a sotscap d'aquesta mateixa comissaria; Xavier Porcuna com a cap de la Comissaria General d'Informació; Jordi Ferret al capdavant de la Comissaria General Tècnica i de Planificació de la Seguretat; Josep Codina al mando de la Comissaria General de Relacions Internacionals, Participació i Mediació, i Jaume García com a cap de la Divisió d'Afers Interns.Pel que fa al territori, Josep Maria Estela és nomenat cap de la Regió Policial Camp de Tarragona; Josep Lluís Rosell, cap de la Regió Policial Central; Sergi Pla al capdavant de la Regió Metropolitana Nord, i Alícia Moriana com a sotscap d'aquesta mateixa àrea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor