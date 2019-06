D'empresari d'èxit a monjo de Montserrat: «No era feliç»

David Valls té 57 anys i, durant vint, va treballar com a alt executiu de dues multinacionals. Això li va permetre guanyar molts diners i viure amb tot tipus de luxe, però no era feliç. "Era un executiu molt agressiu i això va estar a punt de provocar-me un veritable col·lapse. Algú que m'estima molt em va fer veure que potser era bo parar i vaig fer un recés a Montserrat. A partir d'aquí va començar tot", assegura.David ha adoptat el nom de Pau com a religiós i ha deixat enrere la seva vida d'alt directiu per dedicar-se a la pregària. Després de 10 anys preparant-se, primer com a postulant i després com a novici, aquest diumenge signarà el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de Montserrat. Fa 4 anys que aquesta comunitat no incorpora un monjo nou.

