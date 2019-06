Barcelona guanya un premi europeu per les polítiques d'habitatge contra la gentrificació

L'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona (IMHAB) ha rebut el premi al finançament just per a la sostenibilitat de l'habitatge en el marc de l'Europen esponsible Housing Awards, un guardó promogut per l'associació europea Housing Europe i la Federació Internacional de Llogaters. El regidor d'Habitatge en funcions, Josep Maria Montaner, ha recollit el premi al Festival Internacional d'Habitatge Social, que se celebra a Lió.Montaner ha lloat la figura de l'alcaldessa en funcions, Ada Colau. "Va ser elegida fa quatre anys amb l'objectiu de transformar les polítiques d'habitatge partint del no-res, de la inexistència de polítiques d'habitatge", ha dit. El regidor ha reivindicat la capital catalana com la ciutat de l'estat espanyol amb una quota de despesa social més elevada als pressupostos i ha instat les altres instàncies de l'administració a "juga el seu paper" i contribuir a fer possible l'existència d'habitatge accessible.El regidor, que no repetirà al consistori, ha tret pit dels resultats obtinguts pel Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025. Montaner ha destacat la mobilització d'habitatges privats per destinar-los a usos socials, especialment a barris que pateixen un procés de gentrificació.Montaner ha posat el focus sobre l'impuls a la promoció d'habitatge públic i ha assegurat que el consistori té en marxa més de 70 projectes en aquest àmbit. A més, ha afirmat que l'Ajuntament treballa en la reserva de més de mig centenar de terrenys que aviat estaran disponibles i ha reivindicat la creació de la Unitat Contra l'Emergència Residencial durant aquest mandat.Els premis van néixer el 2014 com una iniciativa centrada en la responsabilitat social corporativa dins del sector de l'habitatge social i assequible.En l'edició d'enguany, han competit un nombre rècord de projectes, S'hi han presentat un total de 86 candidatures, procedents de 16 països europeus.

