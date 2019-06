Calvo tanca la porta a una reunió Sánchez-Torra

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, tanca la porta a una reunió entre el president Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, tal com aquest últim ha demanat per carta."Li està demanant al president en funcions, que representa el poder executiu, seure a parlar del poder judicial. Això no passarà. No rebrà Torra", ha sentenciat Calvo en declaracions als periodistes en el marc d'una visita a Móstoles.Calvo ha assegurat que a ningú se li acut que "el president del govern d'una democràcia segui a parlar de sentències de jutges i de situacions de persones que estan immerses en un procés". "Això és una mica inaudit i inconcebible", ha conclòs. Torra va enviar una carta ahir dimecres a Sánchez en què li oferia la seva "disponibilitat absoluta" per la data i lloc de la reunió que vol celebrar per abordar el judici de l'1-O i l'informe de l'ONU. Al text, Torra també remarcava que la trobada té "caràcter d'urgència" i que els afers que ocupen els dos governs són "més candents que mai".El president català considera que a la reunió cal abordar les qüestions "més urgents i transcendents" d'acord amb els mandats electorals de cadascú, i deixa en mans dels gabinets l'acord per trobar una data "tan aviat com sigui possible".

