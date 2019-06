Tortosa es dirimeix entre la continuïtat de Meritxell Roigé o un govern d'esquerres

Tortosa 2019 Totes les dades Cens total: 22.764 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 15.116 66,38% Abstencions: 7.655 33,62% Vots nuls: 107 0,71% Vots en blanc: 146 0,97% Partit Vots % Regidors

La cap de llista de Junts per Tortosa i alcaldessa en funcions de Tortosa, Meritxell Roigé, ha insistit que la seva prioritat com a guanyadora del comicis del 26-M és governar la ciutat amb un pacte amb ERC, per "coherent, idoni, correcte i normal", amb la situació del país i de la ciutat. "Hem governat bé en l'últim mandat i en els anteriors", ha assenyalat.Amb tot, Roigé s'ha mostrat disposada, i "amb absoluta força", de governar amb minoria. "La prioritat és governar la ciutat i respondre a la voluntat de la ciutadania que ens ha escollit com a força més votada". D'altra banda, ha rebutjat tota possibilitat d'un pacte amb Ciutadans i ha desmentit informacions periodístiques que apuntaven a aquesta possibilitat.La situació, però, no està del tot clara. A les eleccions municipals, Roigé no ho tenia fàcil. Tot i el desgast i la marxa del que havia estat alcalde en els darrers 10 anys, Ferran Bel, Roigé va aguantar el pols i es va emportat la victòria amb set regidors, un menys que a la passada legislatura.La segona força més votada va ser Movem Tortosa, el projecte dels comuns liderat per Jordi Jordan, que va ampliar els seus suports i va aconseguir cinc regidors. Des de la mateixa nit electoral, Jordan ja va anunciar que intentaria lligar una majoria d'esquerres per fer fora Roigé, amb ERC i PSC.Qui prometia fer ombra al projecte de Roigé, l’advocat Xavier Faura, no va poder fer més que revalidar els quatre regidors que ERC ja va aconseguir amb Josep Felip Monclús al 2015. Però sumats als tres regidors que ha tornat a aconseguir el PSC podrien conformar una majoria progressista a la capital del Baix Ebre.La possibilitat hi és i s'estan portant negociacions de les què no en transcendeix ni una sola coma. Tot s'està portant en el més estricte secretisme.Les peces, però, no es mouen des de la nit electoral. Roigé ja va dir aquell dia que la seva prioritat era reeditar un pacte amb ERC. Els demòcrates i els republicans han governat la ciutat els últims tres anys, i també havien estat socis de govern en el mandat 2011-2015."També és el pacte més idoni i coherent davant la situació del país", ha afegit. Roigé se sent avalada com a candidata més votada per a ser alcaldessa i tirar endavant un govern en minoria amb els set regidors aconseguits. De la mateixa manera va començar l'anterior mandat l'exalcalde Ferran Bel, que en tenia vuit.

