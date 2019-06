Shakira nega el frau de 14,5 milions a hisenda: «No existeix cap deute»

.@shakira ja és dins dels jutjats d'Esplugues per declarar per presumpte frau fiscal. Ha esquivat els periodistes accedint a l'edifici en cotxe; informa @aidamboix https://t.co/AZ2tlTsIOm pic.twitter.com/EfYx0C9ulV — NacióDigital (@naciodigital) June 6, 2019

Acaba la declaració de Shakira als jutjats d'Esplugues. La cantant colombiana sortirà pel pàrquing per esquivar els periodistes; informa @aidamboix https://t.co/AZ2tlTsIOm pic.twitter.com/5X069pvzQh — NacióDigital (@naciodigital) 6 de juny de 2019

.@shakira abandona els jutjats d'Esplugues després de declarar. La cantant colombiana ha llogat una plaça de pàrquing per no haver d'entrar per la porta, on l'esperaven els periodistes; informa @aidamboix https://t.co/AZ2tlTsIOm pic.twitter.com/0K2TWYy2bO — NacióDigital (@naciodigital) 6 de juny de 2019

De la cantant Shakira, aquest dijous només se n'han pogut veure la melena rossa. I és que, si bé l'artista ha comparegut al jutjat d'instrucció 2 d'Esplugues de Llobregat -on resideix-, la seva presència ha quedat absolutament distorsionada per dos elements. El primer ha estat el nombrós grup de persones que la blindaven de les càmeres i impedien qualsevol imatge. I el segon, que la cantant ha pogut entrar i sortir per l'aparcament dels jutjats, en comptes de fer-ho -com és habitual- per la porta principal.Shakira, en qualsevol cas, s'ha sotmès a les preguntes de les parts i, segons els seus advocats, ha col·laborat en la investigació que hi ha oberta contra ella per un presumpte frau fiscal de més de 14,5 milions d'euros. Es tracta d'un delicte contra la Hisenda Pública, que suposadament va cometre eludint aquests milions en IRPF i Impost de Patrimoni (IP), a través de 14 societats en països com les Illes Caiman, Illes Verges Britàniques i Panamà. El ministeri públic considera que la cantant catalanocolombiana va simular que tenia una residència fiscal a les Bahames per evitar pagar impostos a l'estat espanyol.Davant d'aquests fets, l'equip d'advocats de Shakira liderat per Jordi Montaña ha comunicat que la cantant ha comparegut "amb l'objectiu d'afavorir l'esclariment dels fets", però que en "tot moment" -incloent el període entre 2011 i 2014- va "complir amb les seves obligacions tributàries" en tots els països on va treballar. Per tant, han afirmat, Shakira ha defensat davant de la jutgessa d'instrucció que "no deu cap quantitat a Hisenda" i que "no existeix cap deute".Els advocats també han recordat que la parella del futbolista Gerard Piqué ja va pagar la quantitat que se li exigia, fins i tot abans de la interposició de la querella. Quan va conèixer l'import que, segons l'Agència Tributària Espanyola, s'havia d'abonar, ho va fer. Per altra banda, la cantant ha al·legat que sempre va actuar segons "el criteri i les recomanacions precises dels seus assessors", i que l'únic que actualment es podria discutir és "la correcta interpretació de la norma" sobre l'aplicació de la residència fiscal a l'Estat.La declaració de la cantant ha començat poc després de les 10.00 del matí i ha durat una hora i mitja. Desenes de periodistes esperaven a la porta per captar la imatge de l'artista colombiana accedint als jutjats. No obstant això, Shakira ha entrat per una altra banda. Ha esquivat així les càmeres, però també l'ordre "expressa" de la jutgessa, que havia avisat que la cantant havia d'entrar per la porta principal, com qualsevol altra ciutadana.Com s'ho ha fet? Shakira ha llogat una plaça de pàrquing particular a l'edifici dels jutjats, on també hi ha oficines particulars, segons han explicat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Una "trampa", però, que no tindrà conseqüències, ja que escapa de les possibilitats de la jurisprudència. L'equip jurídic de Shakira, però, ha negat aquesta ordre de la titular del jutjat, i ha defensat la possibilitat que tenia l'artista d'accedir per l'aparcament.L'artista va començar a viure algunes temporades a l'estat espanyol a partir del 2011, quan va començar a ser parella del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. No va ser fins a l'any 2015, però, que va regularitzar la seva situació tributària a l'Estat.Per aquest motiu, Hisenda considera que, des del 2011, la cantant complia els requisits per tenir el domicili fiscal en territori espanyol, i que, per tant, hauria d'haver tributat a les arques públiques per la totalitat dels seus ingressos. Shakira va pagar 20 milions d'euros corresponents als deutes i interessos del 2011 fa uns mesos i en els últims dies ha abonat uns altres 14,5 milions pels exercicis 2012, 2013 i 2014.La llei estableix que si un ciutadà passa més de la meitat de l'any, un mínim de 183 dies, a Espanya, se l'ha de considerar resident a efectes fiscals i ha de tributar en concepte d'IRPF pels ingressos que obté a tot el món. Segons Hisenda, Shakira va simular viure a Bahames per eludir impostos, però en realitat vivia a Barcelona, tot i passar bona part de l'any en viatges a l'estranger.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor