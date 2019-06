Torra demana a l'aparell exterior català que internacionalitzi el dictamen de l'ONU sobre els presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, han demanat aquest dijous als delegats a l'exterior que facin arribar "a tots els parlaments i governs" el dictamen de l'ONU que reclama l'alliberament immediat dels presos Així els ho ha dit Torra personalment en una reunió a Brussel·les amb el conseller Bosch i els delegats a l'estranger, que han vingut fins a la capital belga perquè Meritxell Serret pugui participar-hi. "Us demano que sigueu altaveus de la llibertat, dels drets civils i polítics de tots els catalans", ha afirmat Torra.Tant el president com Bosch han apuntat que l'opinió del Grup de Treball de l'ONU sobre la Detenció Arbitrària demana que "s'implementi i es faci conèixer". "Per tant, tenim el deure de fer conèixer aquest informe arreu", ha conclòs el president.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor