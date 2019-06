Espanya no vetarà l'accés d'Escòcia a la UE en cas que s'independitzi

El govern espanyol ha aclarit a Escòcia que si obté la independència no haurà "d'esperar a la cua" per tornar a entrar a la Unió Europea. En una carta obtinguda pel diari The National , el cònsol general espanyol a Edimburg confirma que l'Estat "no bloquejaria l'entrada d'Escòcia a la UE".L'opinió segueix la línia que ja va confirmar el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, que en una entrevista al diari Politico va dir que en cas d'acord entre Londres i Edimburg per fer un referèndum, Madrid reconeixeria la nova Escòcia independent perquè no voldria ser "més papista que el papa". Amb tot, el cònsol va més enllà al negar que, després, i des de fora de la UE, una Escòcia independent s'hagués de posar "a la cua", per darrere d'altres estats com Turquia o Sèrbia. "L'entrada a la UE no depèn de cap manera d'esperar en una cua", assegura el cònsol a la carta.El Partit Nacional Escocès (SNP) ha celebrat la publicació de la carta, que assegura que destrueix "el mite preferit dels anti-independentistes" sobre l'exclusió d'una Escòcia independent de la UE.El número dos del partit, Keith Brown, ha recordat que en la campanya del referèndum del 2014, els partidaris del "no" a la independència van "repetir una i altra vegada que votar 'sí' volia dir marxar de la UE i votar 'no' quedar-se". "Ara sabem que és exactament el contrari: Escòcia està sent arrossegada fora de la UE precisament perquè no som independents", ha lamentat, insistint en què els escocesos "haurien de tenir l'oportunitat" de votar de nou sobre aquesta qüestió.La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha proposat la celebració d'un nou referèndum d'independència abans d'acabar l'actual legislatura, el 2022. Per fer la votació, però, necessita de l'acord de Londres, que per ara ho rebutja. De totes maneres, l'executiu d'Sturgeon ja ha presentat una llei del referèndum que pretén que s'aprovi a la tardor.

