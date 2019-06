Pfizer va ocultar que un dels seus medicaments podria prevenir l’Alzheimer

El 2015 un equip d’investigadors de la companyia farmacèutica Pfizer va descobrir que Enbrel, un medicament antiinflamatori fabricat per l’empresa, podria reduir el risc d’Alzheimer al 64%. Així ho explica The Washington Post , que ha tingut accés a documents interns de la companyia.Després d’analitzar milers de reclamacions d’assegurances, Pfizer va descobrir l’eficàcia del medicament. Malgrat això, va optar per ocultar les dades perquè la verificació dels efectes en persones del medicament requeria un assaig clínic molt costós, estimat en 80 milions de dòlars.Després de diversos anys de discussió interna, el gegant farmacèutic va decidir dur a terme una investigació addicional, segons ha confirmat la companyia al diari nord-americà. En els informes interns de Pfizer es va concloure que la possibilitat de prevenir l'Alzheimer amb Enbrel no era alta, ja que no arriba directament al teixit cerebral. Així, un portaveu de la companyia va assegurar que la decisió de no continuar investigant va ser exclusivament científica.La companyia sí que va compartir, però, dades en privat amb altres científics, segons explica el Post. Amb tot, Pfizer ha estat objecte de crítiques d’investigadors que consideren que les dades s’haurien d’haver fet públiques, ja que, com a mínim, podrien haver ajudat en l’avanç científic.

